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İmam Hatip Müdüründen Tepki Çeken Sözler! 'Şort Giyene de Başını Örtmeyene de Karşıyız'

İmam Hatip Müdüründen Tepki Çeken Sözler! 'Şort Giyene de Başını Örtmeyene de Karşıyız'

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
14.08.2024 - 12:51

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Bursa'da bir imam hatip okul müdürü, veli toplantısında skandal açıklamalarda bulundu. Baskı nedeniyle psikolojisi bozulan öğrencilerin okula gelmesini istemeyen müdür, 'Öğrencinin her haline karışıyoruz. Psikolojisi bozuluyorsa çocuğunuzun kesinlikle bu okulda okumamalı. Biz İslamın tarafındayız o yüzden şort giyen öğrenciye de karışırız, başını örtmeyen öğrenciye de karışırız.' dedi.

Kaynak: Cumhuriyet-Çağdaş Bayraktar

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Bursa'da bir imam hatip ortaokulunda düzenlenen veli toplantısı kamuoyunun gündemine düştü. Toplantıda konuşma yapan okul müdürü E.K.K., "Biz öğrencinin her haline karışıyoruz. Sokakta da yapıyoruz bunu, 'Hocam benim çocuğumun psikolojisi bozuluyor.' Çocuğunun psikolojisi çabuk bozulan veliler de bu okula gelmemeli." dedi.

Bursa'da bir imam hatip ortaokulunda düzenlenen veli toplantısı kamuoyunun gündemine düştü. Toplantıda konuşma yapan okul müdürü E.K.K., "Biz öğrencinin her haline karışıyoruz. Sokakta da yapıyoruz bunu, 'Hocam benim çocuğumun psikolojisi bozuluyor.' Çocuğunun psikolojisi çabuk bozulan veliler de bu okula gelmemeli." dedi.

Okulda idarecilerin ve öğretmenlerin müdahaleci olduğunu söyleyen E.K.K. 'Bunlar hep çocuğun iyiliği için. Gevşeklik insana fayda vermez. Biz İslam'ın tarafındayız o yüzden şort giyen öğrenciye de karışırız, başını örtmeyene de karşıyız.' dedi.

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