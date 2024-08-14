İmam Hatip Müdüründen Tepki Çeken Sözler! 'Şort Giyene de Başını Örtmeyene de Karşıyız'

Bursa'da bir imam hatip okul müdürü, veli toplantısında skandal açıklamalarda bulundu. Baskı nedeniyle psikolojisi bozulan öğrencilerin okula gelmesini istemeyen müdür, 'Öğrencinin her haline karışıyoruz. Psikolojisi bozuluyorsa çocuğunuzun kesinlikle bu okulda okumamalı. Biz İslamın tarafındayız o yüzden şort giyen öğrenciye de karışırız, başını örtmeyen öğrenciye de karışırız.' dedi.

Kaynak: Cumhuriyet-Çağdaş Bayraktar