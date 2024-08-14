Rufai Tarikatı Şeyhi Muhammed Mardini Kerametlerini Anlattı: 'Ateşe Koyulan Demiri Dondurma Gibi Yalıyoruz'

Anlattığı kerametlerle gündemden düşmeyen Kadiri-Rufai tarikatı 'şeyhi' Muhammed Mardini, ateşin Rufai'leri yakmadığını iddia etti. Mardini, 'Bir demir parçası düşünün, onu ateşin üstüne koyun. Kömür gibi kıp kırmızı olur mu olmaz mı? Olur... İşte biz onu yalıyoruz dondurma niyetine, yakmıyor. Ahmet Er Rufai'nin kerameti olarak verilmiş kardeşim.' dedi.