Rufai Tarikatı Şeyhi Muhammed Mardini Kerametlerini Anlattı: 'Ateşe Koyulan Demiri Dondurma Gibi Yalıyoruz'

Anlattığı kerametlerle gündemden düşmeyen Kadiri-Rufai tarikatı 'şeyhi' Muhammed Mardini, ateşin Rufai'leri yakmadığını iddia etti. Mardini, 'Bir demir parçası düşünün, onu ateşin üstüne koyun. Kömür gibi kıp kırmızı olur mu olmaz mı? Olur... İşte biz onu yalıyoruz dondurma niyetine, yakmıyor. Ahmet Er Rufai'nin kerameti olarak verilmiş kardeşim.' dedi.
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Dönem dönem yaptığı açıklamalarla sosyal medyada tepki çeken tepki çeken Kadiri-Rufai tarikatı 'şeyhi' Muhammed Mardini yine çok konuşulacak bir açıklamasıyla gündeme geldi.
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Rufai'lerin acıyı hissetmediğini söyleyen Mardini, 'Bir demir parçası düşünün, onu ateşin üstüne koyun. Kömür gibi kıp kırmızı olur mu olmaz mı? Olur... İşte biz onu yalıyoruz dondurma niyetine, yakmıyor. Ahmet Er Rufai'nin kerameti olarak verilmiş kardeşim. Yine Akrep, aslan... Aslan gelir, Rufai aslanın üstüne biner, yılanı da kamçı yapar savaşa gider.' dedi. İşte o anlar; 🎥
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