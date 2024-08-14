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Görüntüleri İzleyenler Anlam Veremedi: Bomboş Yolda Gidip Önündeki Araca Çarparak Kaza Yaptırdı

Görüntüleri İzleyenler Anlam Veremedi: Bomboş Yolda Gidip Önündeki Araca Çarparak Kaza Yaptırdı

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
14.08.2024 - 09:26

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Hatay'da çekildiği tahmin edilen görüntülerde boş yolda ilerleyen bir araç, içerisinde 3 kişinin bulunduğu Şahin marka otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç sol şeritteki bariyerlere çarparak durabildi. Görüntüyü izleyenler çarpan aracın yaptığı harekete anlam veremedi. 

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Akıllara durgunluk veren kaza Hatay'da meydana geldi. Sağ şeritte seyir hızında ilerleyen Şahin marka otomobile daha hızlı ilerleyen bir araç arkadan çarptı.

Akıllara durgunluk veren kaza Hatay'da meydana geldi. Sağ şeritte seyir hızında ilerleyen Şahin marka otomobile daha hızlı ilerleyen bir araç arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil bir süre yalpaladıktan sonra ters dönerek sol şeritteki bariyerlere çarparak durabildi. Aracın içerisindeki 3 yolcunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, bomboş yolda önündeki araca çarpan sürücünün ne yaptığına kimse anlam veremedi. İşte o görüntüler; 🎥

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