Görüntüleri İzleyenler Anlam Veremedi: Bomboş Yolda Gidip Önündeki Araca Çarparak Kaza Yaptırdı

Hatay'da çekildiği tahmin edilen görüntülerde boş yolda ilerleyen bir araç, içerisinde 3 kişinin bulunduğu Şahin marka otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç sol şeritteki bariyerlere çarparak durabildi. Görüntüyü izleyenler çarpan aracın yaptığı harekete anlam veremedi.
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Akıllara durgunluk veren kaza Hatay'da meydana geldi. Sağ şeritte seyir hızında ilerleyen Şahin marka otomobile daha hızlı ilerleyen bir araç arkadan çarptı.
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Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil bir süre yalpaladıktan sonra ters dönerek sol şeritteki bariyerlere çarparak durabildi. Aracın içerisindeki 3 yolcunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, bomboş yolda önündeki araca çarpan sürücünün ne yaptığına kimse anlam veremedi. İşte o görüntüler; 🎥
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