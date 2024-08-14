Görüntüleri İzleyenler Anlam Veremedi: Bomboş Yolda Gidip Önündeki Araca Çarparak Kaza Yaptırdı

Hatay'da çekildiği tahmin edilen görüntülerde boş yolda ilerleyen bir araç, içerisinde 3 kişinin bulunduğu Şahin marka otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç sol şeritteki bariyerlere çarparak durabildi. Görüntüyü izleyenler çarpan aracın yaptığı harekete anlam veremedi.