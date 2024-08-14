'Dikkat Köpek Var' Yazısı Arkasında Duran Köpeğin Duruşu Ürküttü! 'Sevimlilik Komasına Sokabilir'

İzmir'de kapısında 'Dikkat! Köpek var' yazan bir hobi bahçesinin içerisinde duran köpeğin sevimliliği görenlerin gözlerinden kalpler çıkardı. Sosyal medya kullanıcıları uyarının yerinde bir davranış olduğunu 'Sevimlilik komasına' sokabileceğini söyledi.