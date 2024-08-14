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'Dikkat Köpek Var' Yazısı Arkasında Duran Köpeğin Duruşu Ürküttü! 'Sevimlilik Komasına Sokabilir'

'Dikkat Köpek Var' Yazısı Arkasında Duran Köpeğin Duruşu Ürküttü! 'Sevimlilik Komasına Sokabilir'

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
14.08.2024 - 09:00

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İzmir'de kapısında 'Dikkat! Köpek var' yazan bir hobi bahçesinin içerisinde duran köpeğin sevimliliği görenlerin gözlerinden kalpler çıkardı. Sosyal medya kullanıcıları uyarının yerinde bir davranış olduğunu 'Sevimlilik komasına' sokabileceğini söyledi. 

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Özellikle büyük ve korumacı köpeklerin bulunduğu yerlere asılan 'Dikkat! Köpek var' uyarısı İzmir'de biraz farklı bir amaçla kullanıldı.

Özellikle büyük ve korumacı köpeklerin bulunduğu yerlere asılan 'Dikkat! Köpek var' uyarısı İzmir'de biraz farklı bir amaçla kullanıldı.

Hobi bahçesinin önüne giden bir vatandaş uyarıyı gördükten sonra kamerasını içeriye köpeğe odakladı. İçerde duran köpeğin sevimliliği, sosyal medya kullanıcılarına 'Sevimlilik komasına sokabilir' yorumu yaptırdı. 🎥

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