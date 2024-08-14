Ekspertiz Firmasında Bir Acayip Olay: Taraflar Birbirine Girdi, O Arabanın Üstünde Dans Etti

Ataşehir'de bir ekspertiz firmasına gelen taraflar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Çevredekilerin müdahil olmasıyla ortam yatıştırılmaya çalışılırken bir şahsın aracın kaputuna çıkarak oynadığı anlar kameralara yansıdı.