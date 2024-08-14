Ekspertiz Firmasında Bir Acayip Olay: Taraflar Birbirine Girdi, O Arabanın Üstünde Dans Etti

Ataşehir'de bir ekspertiz firmasına gelen taraflar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Çevredekilerin müdahil olmasıyla ortam yatıştırılmaya çalışılırken bir şahsın aracın kaputuna çıkarak oynadığı anlar kameralara yansıdı.
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İstanbul Ataşehir'de bir ekspertiz firmasına araç kontrolü için gelen alıcı ile satıcı grupları arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
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Çevredekilerin tarafları yatıştırmak için müdahil olduğu olayda kameralara takılan bir görüntü sosyal medyada gündem oldu. Tartışan tarafların yan tarafında duran aracın kaputuna çıkan bir kişi dans etti. Sosyal medya kullanıcıları yaşanan olaya anlam veremedi. İşte o anlar; 🎥
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