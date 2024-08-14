Prof. Dr. Emrah Safa Gürkan'ın Kazım Karabekir Açıklaması: 'O Kadar Muhafazakar Değil Baya İlerici Biri'

Kazım Karabekir, Cumhuriyetin ilk yıllarında bazı muhafazakâr görüşleri savunmasıyla, özellikle eğitim ve kültür alanında geleneksel değerlere önem vermesiyle bilinir.
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Fatih Altaylı'nın programına konuk olan Prof. Dr. Emrah Safa Gürkan, Kazım Karabekir'in muhafazakarlığı ile ilgili bilinen yanlışları düzeltti.
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Kazım Karabekir'in aşırı dindar ve muhafazakar olmadığını savunan Gürkan, aksine ilerici biri olduğunu söyledi
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