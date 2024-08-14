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Prof. Dr. Emrah Safa Gürkan'ın Kazım Karabekir Açıklaması: 'O Kadar Muhafazakar Değil Baya İlerici Biri'

Prof. Dr. Emrah Safa Gürkan'ın Kazım Karabekir Açıklaması: 'O Kadar Muhafazakar Değil Baya İlerici Biri'

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
14.08.2024 - 13:34

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Kazım Karabekir, Cumhuriyetin ilk yıllarında bazı muhafazakâr görüşleri savunmasıyla, özellikle eğitim ve kültür alanında geleneksel değerlere önem vermesiyle bilinir.

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Fatih Altaylı'nın programına konuk olan Prof. Dr. Emrah Safa Gürkan, Kazım Karabekir'in muhafazakarlığı ile ilgili bilinen yanlışları düzeltti.

Fatih Altaylı'nın programına konuk olan Prof. Dr. Emrah Safa Gürkan, Kazım Karabekir'in muhafazakarlığı ile ilgili bilinen yanlışları düzeltti.

Kazım Karabekir'in aşırı dindar ve muhafazakar olmadığını savunan Gürkan, aksine ilerici biri olduğunu söyledi

Kazım Karabekir'in aşırı dindar ve muhafazakar olmadığını savunan Gürkan, aksine ilerici biri olduğunu söyledi

'TBMM'nin Cuma günü dualarla açılmasını bile eleştiriyor; 'Ne Cuma gününü seçmeye ne de bu kadar velveleye gerek yoktu' diyor.'

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