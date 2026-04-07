article/comments
article/share
Haberler
Video
Köprüde Patlama ve Yangın: Arabaların Geçişi Sırasında Bomba Gibi Patladı

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
İçerik Devam Ediyor

Panama’daki Amerika Köprüsü'nün altında park halinde bulunan yakıt kamyonunda meydana gelen patlama ve sonrasında çıkan yangın en az 1 kişinin ölümüne, 2 kişinin de yaralanmasına neden oldu. Alevlerin köprüden geçen araçlara ulaştığı korku dolu anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Panama facia gibi bir kazaya sahne oldu. Panama Kanalı'nın Pasifik girişindeki Amerika Köprüsü’nün altında park halinde bulunan bir yakıt kamyonunda 16:12 sıralarında henüz kesin olarak bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

Ülke basınında yer alan haberlere göre; patlama sonrasında çıkan yangın çok geçmeden bölgedeki 2 tanker kamyona daha sıçradı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevlerin köprüden geçen araçlara ulaştığı korku dolu anlar güvenlik kameralarına yansırken, olayda ilk belirlemelere göre 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı açıklandı. Köprünün geçici olarak araç trafiğine kapatılmasına yol açan kazanın nedenini belirlemek üzere detaylı soruşturma başlatıldı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın