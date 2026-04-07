article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Simge Sağın, Melek Mosso, Mustafa Ceceli, İbrahim Çelikkol: Ünlülere Yeni Operasyon, Çok Sayıda Gözaltı Var!

Simge Sağın, Melek Mosso, Mustafa Ceceli, İbrahim Çelikkol: Ünlülere Yeni Operasyon, Çok Sayıda Gözaltı Var!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
07.04.2026 - 09:05 Son Güncelleme: 07.04.2026 - 09:47

Ünlülere yönelik yasaklı madde soruşturması kapsamında yeni dalga operasyon yapıldı. Operasyonda Simge Sağın, İbrahim Çelikkol, Melek Mosso, Deha Bilimlier, Mustafa Ceceli, Ersay Üner, Bengü Erden, Aslı Sipahi Hacısüleymanoğlu ve İlkay Şencan gözaltına alındı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İstanbul'da yürütülen yasaklı madde soruşturması kapsamında bu sabah yeni bir operasyon yapıldı.

İstanbul'da yürütülen yasaklı madde soruşturması kapsamında bu sabah yeni bir operasyon yapıldı.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında dokuz ünlü isim hakkında gözaltı kararı verildi.

Soruşturma kapsamında Simge Sağın, İbrahim Çelikkol, Melek Mosso, Deha Bilimlier, Mustafa Ceceli, Ersay Üner, Bengü Erden, Aslı Sipahi Hacısüleymanoğlu ve İlkay Şencan gözaltına alındı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada bu isimlere yasaklı madde kullanmak, satmak ve bulundurma suçlamaları yöneltildi.

Açıklamada, elde edilen deliller, gelen ihbar ve bilgiler çerçevesinde dokuz ünlü isim hakkında gözaltı kararı verildiği kaydedildi.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan soruşturmaya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Cumhuriyet Başsavcılığımızın İstanbul İl Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'yle koordineli olarak yürüttüğü 'kamuoyunca bilinen şahıslara' yönelik Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak, Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Temin Etmek suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında elde edilen deliller, gelen ihbar ve bilgiler neticesinde atılı suçlara iştirak ettikleri tespit edilen aşağıda isimleri yazılı şüpheliler hakkında, Beykoz Sulh Ceza Hakimliği’nden alınan karar doğrultusunda 07.04.2026 tarihinde eş zamanlı olarak yakalama, arama-el koyma işlemleri icra edilmiş olup soruşturma titizlikle yürütülmektedir.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
10
8
5
5
4
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın