article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Babasından Kalan Mirasa Gözü Gibi Bakıyor: Litresi 5 Bin Euro'ya Satılıyor

Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
07.04.2026 - 09:31

Emeklilik sonrası hobi olarak başlanan bazı işler, ciddi kazanca dönüşebiliyor. Tokat'ta yaşayan Erdi Can Aydemir'in de annesiyle birlikte başladığı iş, servete dönüştü. Aydemir, babasının emekli olduktan sonra başlayıp önemli bir geçim kaynağına dönüştürdüğü akzambak üretimini devam ettiriyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Hobi olarak başlanan akzambak üretimi, zamanla önemli bir geçim kaynağına dönüştü.

Tokat'ta emeklilik sonrası hobi olarak başladığı akzambak üretimini zamanla önemli bir geçim kaynağına dönüştüren merhum Fikret Aydemir'in bıraktığı miras, ailesi tarafından aynı özenle yaşatılıyor.

Aydemir'in vefatının ardından oğlu  Erdi Can Aydemir, babasından kalan yüz binlerce akzambak soğanını titizlikle koruyarak üretimi daha ileriye taşımayı hedefliyor.

Yaklaşık 200 bin 200 bin akzambakla başladıkları üretimde kaliteyi artırmak amacıyla geçen yıl üretime ara verdiklerini belirten Aydemir, bakım çalışmalarına ağırlık verdiklerini ifade ediyor. Akzambakların sayısı ise 450 bine kadar ulaştı.

Akzambaklardan elde edilen esans ve yağlar, litre başına yaklaşık 5 bin Euro'ya alıcı buluyor.

Akzambakların hem estetik hem de ekonomik açıdan büyük değer taşıdığını dile getiren Aydemir, 'Akzambaklar güzelliği ve saflığı temsil ediyor. Doğada yaklaşık 130 çeşidi bulunan bu bitki, özellikle kozmetik ve ilaç sanayisinde yoğun şekilde kullanılıyor. Elde edilen esans ve yağlar yurt dışında litre başına yaklaşık 5 bin Euro'ya alıcı buluyor' dedi. 

Eşinin vefatının ardından üretime sahip çıktıklarını belirten Kadriye Aydemir ise, 'Eşim dört yıl önce hayatını kaybetti. Onun bize bıraktığı bu mirasa adeta bir çocuk gibi bakıyoruz' ifadelerini kullandı.

Aydemir, akzambakların zahmetli ancak bir o kadar da kazançlı olduğunu belirtiyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın