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Kocasının 'Beni Duşta Lifle' İsteğine 'Iyy Lifleyemem' Tepkisi Veren Kadın Tepki Çekti

Kocasının 'Beni Duşta Lifle' İsteğine 'Iyy Lifleyemem' Tepkisi Veren Kadın Tepki Çekti

Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
27.01.2024 - 21:29

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Sosyal medyada paylaşılan ve gündem olan görüntülerde, bir adamın karısına 'Beni duşta lifle' dediği anlar görülüyor. Kadın ise o anlarda 'Iyy lifleyemem' tepkisi veriyor.

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Bir kocanın duşta liflenme isteği ve o isteğe karısının 'Iyy' tepkisi vermesi ise sosyal medyada gündem oldu.

Bir kocanın duşta liflenme isteği ve o isteğe karısının 'Iyy' tepkisi vermesi ise sosyal medyada gündem oldu.

Sosyal medya kullanıcılar kocasına 'Iyy' tepkisi veren kadına demediklerini bırakmadılar.

Sosyal medya kullanıcılar kocasına 'Iyy' tepkisi veren kadına demediklerini bırakmadılar.

İşte gündem olan o görüntüler: 👇

O görüntülere gelen yorumlar: 👇

O görüntülere gelen yorumlar: 👇
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