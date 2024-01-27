Kocasının 'Beni Duşta Lifle' İsteğine 'Iyy Lifleyemem' Tepkisi Veren Kadın Tepki Çekti

Sosyal medyada paylaşılan ve gündem olan görüntülerde, bir adamın karısına 'Beni duşta lifle' dediği anlar görülüyor. Kadın ise o anlarda 'Iyy lifleyemem' tepkisi veriyor.
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Bir kocanın duşta liflenme isteği ve o isteğe karısının 'Iyy' tepkisi vermesi ise sosyal medyada gündem oldu.
Sosyal medya kullanıcılar kocasına 'Iyy' tepkisi veren kadına demediklerini bırakmadılar.
İşte gündem olan o görüntüler: 👇
O görüntülere gelen yorumlar: 👇
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