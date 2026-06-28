Klinik Psikolog Anlattı: Hayatınıza Bir Girip Bir Kaybolan İnsanların Yarattığı Belirsizlik de Bir Cevaptır

İnsan ilişkilerinin en yorucu ve yıpratıcı dönemeçleri, genellikle adının tam konulamadığı o gri alanlardır. Hayatınızdaki varlığıyla yokluğu belirsiz olan, sizi kaybetmekten korkan ama kazanmak için de kılını kıpırdatmayan insanların yarattığı bu duygusal boşluk, zamanla kendi değerinizi sorgulamanıza neden olur. Bir bağın içinde sürekli bekleyen, her şeyi alttan alan ve anlamaya çalışan taraf olmak, sevgiden ziyade büyük bir duygusal sömürünün işaretidir.

Klinik Psikolog Buğra Mısri, hayatın içinden tam da bu yaraya parmak basan çarpıcı bir ilişki analizi paylaştı. İzleyenlerin kendi hayatından kesitler bulduğu bu değerlendirme, pek çok kişiye aydınlanma yaşattı.