article/comments
article/share
Haberler
TV
Kızılcık Şerbeti Oyuncusunun Yeni Dizisinden Cansel Elçin'e Gelen Yorumlara TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Kızılcık Şerbeti Oyuncusunun Yeni Dizisinden Cansel Elçin'e Gelen Yorumlara TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

yerli dizi Kızılcık Şerbeti Reyting
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
11.07.2026 - 15:41
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini, olaylarını ve reytingleri gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!

11 Temmuz Cumartesi günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Geçtiğimiz haftalarda final yapan Eşref Rüya'da oyuncuların büyük bir bölümü birbirini takip etmiyor.

Geçtiğimiz haftalarda final yapan Eşref Rüya'da oyuncuların büyük bir bölümü birbirini takip etmiyor.

Kanal D'nin final yapan dizisi Eşref Rüya, ekran macerasını noktalasa da oyuncu kadrosu bu kez Instagram'daki takip ilişkileriyle gündemde. Dizide yer alan 22 oyuncunun sosyal medya hesaplarını tek tek inceleyerek kimin kimi takip ettiğini analiz ettik. Hazırladığımız takip haritası; en çok takip edilen isimden başroller Çağatay Ulusoy ile Demet Özdemir arasındaki dikkat çeken farka kadar birçok ilginç detayı ortaya çıkardı.

Detaylar:

10 Temmuz Cuma reyting sonuçları belli oldu.

10 Temmuz Cuma reyting sonuçları belli oldu.

10 Temmuz Cuma gününe ait reyting verileri açıklandı. TRT 1'de yayınlanan İspanya-Belçika FIFA 2026 Dünya Kupası Karşılaşması, günün en çok izlenen yapımı oldu. Dünya Kupası maçı tüm kategorilerde zirvede yer alırken onu TV8'de ekrana gelen MasterChef Türkiye takip etti.

Detaylar:

Star TV'nin yeni sezon için hazırladığı "Başkalarının Hayatı" dizisinin kadrosu tamamlanıyor.

Star TV'nin yeni sezon için hazırladığı "Başkalarının Hayatı" dizisinin kadrosu tamamlanıyor.

Kanallar yeni sezon için hazırlıklara devam ederken Star TV, 'Başkalarının Hayatı' dizisinin duyurmuştu. Burak Berkay Akgül ve Eylül Lize Kandemir'in başrollerde yer alacağı Başkalarının Hayatı'nın kadrosu yavaş yavaş tamamlanırken diziye genç oyuncunun dahil olduğu açıklandı.

Detaylar:

Kızılcık Şerbeti senaristleri Melis Civelek ve Zeynep Gür, "Anne Yarısı" dizisiyle sezona damga vurmaya hazırlanıyor.

Kızılcık Şerbeti senaristleri Melis Civelek ve Zeynep Gür, "Anne Yarısı" dizisiyle sezona damga vurmaya hazırlanıyor.

Kızılcık Şerbeti senaristlerinin kaleme aldığı 'Anne Yarısı' dizisinin hazırlıkları devam ediyor. Yeni sezonda NOW ekranlarında yayınlanacak olan iddialı dizinin kadrosu tamamlanırken diziye Kızılcık Şerbeti'nden ayrılan oyuncunun dahil olduğu ortaya çıktı.

Detaylar:

Dizilerin aranan jönü Cansel Elçin, komedi dizisi Muhtemel Aşk'la enfes bir geri dönüş yaptı.

Dizilerin aranan jönü Cansel Elçin, komedi dizisi Muhtemel Aşk'la enfes bir geri dönüş yaptı.

Show TV'nin yeni yaz dizisi Muhtemel Aşk'ta Levent Bartıner karakterine hayat veren Cansel Elçin gündemden düşmüyor. Yıllar sonra komedi dizisinde gördüğümüz Cansel Elçin'in performansı seyirciden tam puan alırken ünlü oyuncuya sosyal medyadan beğeni dolu yorumlar geldi.

Detaylar:

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, 2026 sezonunda da Türkiye'nin gündemini belirleyen olaylara sahne oldu.

ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, 2026 sezonunda da Türkiye'nin gündemini belirleyen olaylara sahne oldu.

Kayıp vakalarından canlı yayındaki kavuşmalara, dolandırıcılık iddialarından aile içi gerilimlere ve şüpheli ölümlere kadar birçok dosya aylarca konuşuldu. İşte Müge Anlı ile Tatlı Sert'te 2026 sezonuna damga vuran ve hafızalara kazınan olaylar...

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Detaylar:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın