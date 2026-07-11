Kızılcık Şerbeti Oyuncusunun Yeni Dizisinden Cansel Elçin'e Gelen Yorumlara TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini, olaylarını ve reytingleri gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
11 Temmuz Cumartesi günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Geçtiğimiz haftalarda final yapan Eşref Rüya'da oyuncuların büyük bir bölümü birbirini takip etmiyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
10 Temmuz Cuma reyting sonuçları belli oldu.
Star TV'nin yeni sezon için hazırladığı "Başkalarının Hayatı" dizisinin kadrosu tamamlanıyor.
Kızılcık Şerbeti senaristleri Melis Civelek ve Zeynep Gür, "Anne Yarısı" dizisiyle sezona damga vurmaya hazırlanıyor.
Dizilerin aranan jönü Cansel Elçin, komedi dizisi Muhtemel Aşk'la enfes bir geri dönüş yaptı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, 2026 sezonunda da Türkiye'nin gündemini belirleyen olaylara sahne oldu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın