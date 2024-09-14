Kızılcık Şerbeti'ndeki Tepki Çeken Replikten Yalı Çapkını'nın Düşüşüne Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
Kızılcık Şerbeti'ndeki Tepki Çeken Replikten Yalı Çapkını'nın Düşüşüne Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
14 Eylül Cumartesi günü televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını derledik.
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti yine sosyal medyanın gündemine oturdu. Dizinin izleyicilerinin hafta boyunca yaptığı paylaşımları sizler için derledik.
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Seda Sayan ve Uğur Arslan'ın sunduğu izdivaç programı Evleneceksen Gel'de tanıdığımız roman gelin adayı Solmaz Çiros, yıllar sonra başka bir yarışma programında karşımıza çıktı.
Yalı Çapkını'nın yeni sezonunun başlamasıyla birlikte Afra&Mert ayrılığının dizi setine yansıyıp yansımadığı merak konusu olmuştu. Oyuncu kardosunun yaptığı açıklamalarda bir sorun olmadığı söylenmişti, bunun üzerine Tv100 Magazin Hattı @dogukanrisvan özel haberine göre, ikilinin barıştığı iddia edildi.
Göz bebeği dizimiz Kızılcık Şerbeti sonunda yeni sezonuyla ekranlara döndü. Şerbo'nun ilk bölümü büyük beğeni toplarken bir sahnedeki çekim hatası izleyicilerin gözünden kaçmadı.
2 sezondur Kızılcık Şerbeti'nin bel kemiği karakterlerinden olan Alev'e sezon finalinde veda eden ve yeni sezonda yer almayan Müjde Uzman, 3. sezonun ilk bölümü yayınlandıktan sonra Alev'e veda paylaşımı yaptı.
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Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını son iki sezondur resmen uzatmaları oynuyor. 3. sezonda da umduğumuzu bulamadığımız Yalı Çapkını'nda hikaye daha da karmaşık bir hal alırken dizinin yeni bölüm fragmanı artık isyan ettirdi.
NOW'ın sevilen dizisi Hudutsuz Sevda'nın 2. sezonu izleyicileri meraklandırırken sonunda hem tanıtım fragmanı hem de yayın tarihi geldi.
Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonundaki bir replik sosyal medyayı birbirine kattı. Kendisini camdan atan Görkem suçsuz olmasına rağmen Fatih beni ittirdi derken polisle görüşen Ünal ailesinin "Maalesef kadının beyanı esastır" demesine izleyiciler tepki gösterdi.
Tam 2 yıldır Cuma akşamlarının reyting mücadelesi Kızılcık Şerbeti ve Yalı Çapkını arasında gidip gelirken iki dizinin de 3. sezonuyla dönmesi reyting savaşını alevlendirdi. Peki iki diziden hangisi kazanan taraf oldu?
Kızılcık Şerbeti'nin 2. sezonunda Doğa'ya iyi gelip yaralarını saracağını düşündüğümüz Giray, sezon finalinde hepimizi büyük bir hayal kırıklığı yaşattı. Yeni sezonda üvey annesi Heves'le yasak aşkı daha da gözümüze sokulurken o anlar resmen mide bulandırdı. Üzümlü kekim Doğa yine neyin içine düştün?
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Gözümüzün bebeği Kızılcık Şerbeti sonunda 3. sezonuyla geri döndü. Dram yükü ağır bir bölümün ardından yeni bölüm fragmanı yayınlanan Şerbo'da deccal karakterlerin sayısı bir hayli yükselirken yaşanacak kaoslar ağzımızın suyunu akıttı.
Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını 3. sezonuyla ekrana dönüş yaptı. 2. sezondan itibaren inanılmaz bozan dizide ilk sezonun büyüsünden eser kalmazken izleyicilerin tüm ümidi 3. sezondaydı. Dün akşam (13 Eylül) yayınlanan dizinin yine beklenileni vermemesi ise şaşırtmadı.
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