Siz Aşkın Hangi Evresindesiniz?
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Aşk her zaman aynı şekilde yaşanmaz. Bazen kalbinin hızla çarptığı, her mesajın yüzünde bir gülümseme oluşturduğu o ilk heyecan dönemindesindir. Bazen karşındaki kişiyi tanımaya çalışır, hislerinin gerçekliğini sorgularsın. Bazen de heyecan yerini güvene, bağlılığa ve birlikte kurulan hayallere bırakır. Peki sen aşkın hangi evresindesin?
1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
2. Yeni tanıştığın ve ilgini çeken biriyle iletişim kurarken nasıl hissedersin?
3. Hoşlandığın kişiden mesaj geldiğinde ilk tepkin ne olur?
4. Bir ilişkide seni en çok ne heyecanlandırır?
5. Hoşlandığın kişinin kusurlarını fark etmeye başladığında ne yaparsın?
6. Birlikte geçirdiğiniz zaman arttıkça hislerin nasıl değişir?
7. Partnerinle aranızda bir anlaşmazlık çıktığında nasıl davranırsın?
8. Aşık olduğunda geleceği düşünme biçimin nasıl olur?
9. Partnerinin seni her zaman mutlu edemeyeceğini fark ettiğinde ne hissedersin?
Aşkın İlk Kıvılcım Evresindesin!
Aşkın Keşif ve Tanıma Evresindesin!
Aşkın Derinleşme ve Bağ Kurma Evresindesin!
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