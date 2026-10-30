Siz Aşkın Hangi Evresindesiniz?

Senin için aşk, kalbinin normalden biraz daha hızlı attığı, sıradan bir mesajın bile gününü güzelleştirebildiği o heyecanlı dönemde başlıyor. Birinden hoşlandığında zihninde pek çok ihtimal canlanıyor. Acaba o da senden hoşlanıyor mu, bir sonraki buluşmanız nasıl geçecek, sana ne zaman mesaj atacak? Bu küçük ayrıntılar bile senin için büyük anlamlar taşıyabiliyor. Aşkın bu evresinde duygular oldukça canlıdır. Henüz her şeyi bilmiyorsundur ama zaten seni heyecanlandıran şeylerden biri de belirsizliktir. Karşındaki kişiyi keşfetmek, onunla ortak noktalar bulmak ve aranızdaki çekimi hissetmek sana iyi gelir. Romantik jestler, bakışmalar ve küçük tesadüfler hafızanda uzun süre kalabilir. Ancak bu dönemin tatlı heyecanı bazen insanın karşısındaki kişiyi olduğundan farklı görmesine de neden olabilir. Henüz yeterince tanımadığın birinin özelliklerini hayalindeki kişiyle tamamlayabilirsin. Bu nedenle hislerinin tadını çıkarırken karşındaki kişinin gerçek davranışlarına da dikkat etmen önemli.