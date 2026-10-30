Bir Ayna Seç, Kendinle İlgili En Büyük Çelişkini Söyleyelim!

Senin en büyük çelişkin, kendi hayatını istediğin gibi yaşamak isterken başkalarının senin hakkında ne düşündüğünü gereğinden fazla önemsemen. Kendi kararlarını kendin vermeyi, kimseye hesap vermemeyi ve hayatını başkalarının beklentilerine göre şekillendirmemeyi istiyorsun. Ancak önemli bir karar alacağın zaman çevrenin tepkilerini düşünmeden edemiyor olabilirsin. Bazen bir kıyafeti, bir işi, bir ilişkiyi ya da yeni bir hedefi gerçekten isteyip istemediğinden çok, insanların buna nasıl tepki vereceğini hesaplıyor olabilirsin. Kendine ait bir yol çizmek istesen de eleştirilmek, yanlış anlaşılmak veya dışlanmak seni durdurabiliyor. Bu nedenle kendi isteklerini ikinci plana atıp başkalarının beklentilerine uygun davranman mümkün. Bu durumun bir başka yüzü de insanlarla aran bozulmasın diye düşüncelerini saklaman olabilir. Bir şeye katılmadığın hâlde sessiz kalabilir, istemediğin bir teklife sırf karşındaki kişi kırılmasın diye evet diyebilirsin. Sonrasında ise neden kendi istediklerini yapamadığını sorgulayarak kendine kızabilirsin. Aslında çelişkin, özgür olmak istemenle onaylanma ihtiyacın arasında. İnsanların seni sevmesini istemen son derece doğal, ancak herkesin senden memnun olmasını sağlamak senin görevin değil. Kendi kararlarının sorumluluğunu aldığında ve başkalarının fikirlerini kendi isteklerinden ayırmayı öğrendiğinde daha rahat hissedebilirsin. Herkesin seni anlaması gerekmiyor. Önemli olan, kendi hayatının içinde kendine yabancı birine dönüşmemek.