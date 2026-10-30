Bir Ayna Seç, Kendinle İlgili En Büyük Çelişkini Söyleyelim!
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Hepimizin kendimize anlattığımız bir hikâye ve başkalarına gösterdiğimiz bir yüz var. Bazen özgür olmak isterken güvenli alanımızdan çıkamıyor, bazen umursamadığımızı söylerken en küçük ayrıntıyı bile kafamıza takıyoruz. Peki, senin düşüncelerinle davranışların arasındaki en büyük çelişki ne? Önündeki aynalardan birini seç ve kendinle ilgili fark etmediğin çelişkiyi keşfedelim. Belki de kendine itiraf etmekten kaçındığın bir gerçekle yüzleşme zamanı gelmiştir!
Seç bakalım!
Güçlü Görünmek İstiyorsun Ama Anlaşılmaya İhtiyacın Var
Özgür Olmak İstiyorsun Ama Başkalarının Düşüncelerini Fazla Önemsiyorsun
Geçmişi Geride Bırakmak İstiyorsun Ama Hala Onunla Yaşıyorsun
Farklı Olmak İstiyorsun Ama Güvende Kalmanın Sınırlarından Çıkamıyorsun
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