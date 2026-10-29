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Peribacasının Çökme Nedeni Belli Oldu: Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 3'e Çıktı

Peribacasının Çökme Nedeni Belli Oldu: Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 3'e Çıktı

Nevşehir
Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan - Onedio Editörü
29.10.2026 - 18:22
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Kapadokya'nın en çok ziyaret edilen noktalarından Göreme Açık Hava Müzesi'nin giriş kapısı yakınında bugün öğleden sonra bir peribacasından kopan kaya parçaları, insanların bulunduğu alana düştü. Bölgeye sevk edilen ekipler arama kurtarma çalışmalarını sürdürürken Nevşehir Valisi Hüseyin Kök, peribacasının neden çöktüğüne ilişkin ilk değerlendirmeyi yaptı ve enkazdan gelen acı haberi paylaştı.

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Göreme Açık Hava Müzesi, peribacaları ve kaya kiliseleriyle Kapadokya'nın en kalabalık duraklarından biri.

Göreme Açık Hava Müzesi, peribacaları ve kaya kiliseleriyle Kapadokya'nın en kalabalık duraklarından biri.

Nevşehir'in merkez ilçesine bağlı Göreme beldesindeki Göreme Açık Hava Müzesi, kayaya oyulmuş kiliseleri ve çevresini saran peribacalarıyla UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Göreme Milli Parkı ve Kapadokya Kayalık Alanları'nın en çok ziyaret edilen noktaları arasında bulunuyor.

Bölgeye adını veren peribacaları, volkanik küllerin sıkışmasıyla oluşan yumuşak tüf katmanlarının rüzgâr ve suyla aşınması sonucu bugünkü şeklini aldığı için yağışa ve erozyona karşı oldukça hassas bir yapıya sahip. Kapadokya'da daha önce de benzer olaylar yaşanmış, 2024'te kar yağışının ardından tüfte oluşan gevşeme nedeniyle bir peribacası çökmüş, 2025'te ise bölgedeki başka bir peribacasında kısmi çökme meydana gelmişti.

Can kaybı yaşanmayan bu iki olayın aksine bugünkü çökme, müzenin giriş kapısına yakın ve ziyaretçilerin bulunduğu bir noktada yaşandı.

Vali Hüseyin Kök, peribacasındaki çökmenin aşırı yağışın tetiklediği toprak kaymasından kaynaklandığını açıkladı.

Vali Hüseyin Kök, peribacasındaki çökmenin aşırı yağışın tetiklediği toprak kaymasından kaynaklandığını açıkladı.

Olay saat 15.15 sıralarında, peribacasından kopan kaya parçalarının aşağıdaki alana yuvarlanmasıyla meydana geldi ve çökme anı çevredeki kameralara da yansıdı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, UMKE, polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken ilk çalışmalarda iki kişinin cansız bedenine ulaşıldı, enkazdan çıkarılan bir yaralı da hastaneye kaldırıldı.

Olay yerine gelerek çalışmalar hakkında bilgi alan Nevşehir Valisi Hüseyin Kök, çökmenin aşırı yağışın yol açtığı toprak kaymasından kaynaklandığını belirtti. Bölgede etkili olan yağış ve rüzgar nedeniyle Kapadokya'daki sıcak hava balonu uçuşları da 28 ve 29 Ekim'de iptal edilmişti. Enkazda süren aramalarda bir kişinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi. Olayda 5 kişi yaralanırken hayatını kaybedenlerin kimlikleri henüz açıklanmadı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek de Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığınca olayla ilgili ivedilikle soruşturma başlatıldığını, soruşturma için 1 cumhuriyet başsavcı vekili ve 2 cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini duyurdu. Enkaz altında kalmış olabilecek başka kişilere ulaşmak için ekiplerin arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

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Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan
Onedio Editörü
Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
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