Peribacasının Çökme Nedeni Belli Oldu: Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 3'e Çıktı

Nevşehir'in merkez ilçesine bağlı Göreme beldesindeki Göreme Açık Hava Müzesi, kayaya oyulmuş kiliseleri ve çevresini saran peribacalarıyla UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Göreme Milli Parkı ve Kapadokya Kayalık Alanları'nın en çok ziyaret edilen noktaları arasında bulunuyor.

Bölgeye adını veren peribacaları, volkanik küllerin sıkışmasıyla oluşan yumuşak tüf katmanlarının rüzgâr ve suyla aşınması sonucu bugünkü şeklini aldığı için yağışa ve erozyona karşı oldukça hassas bir yapıya sahip. Kapadokya'da daha önce de benzer olaylar yaşanmış, 2024'te kar yağışının ardından tüfte oluşan gevşeme nedeniyle bir peribacası çökmüş, 2025'te ise bölgedeki başka bir peribacasında kısmi çökme meydana gelmişti.

Can kaybı yaşanmayan bu iki olayın aksine bugünkü çökme, müzenin giriş kapısına yakın ve ziyaretçilerin bulunduğu bir noktada yaşandı.