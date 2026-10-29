Peribacasının Çökme Nedeni Belli Oldu: Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 3'e Çıktı
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Kapadokya'nın en çok ziyaret edilen noktalarından Göreme Açık Hava Müzesi'nin giriş kapısı yakınında bugün öğleden sonra bir peribacasından kopan kaya parçaları, insanların bulunduğu alana düştü. Bölgeye sevk edilen ekipler arama kurtarma çalışmalarını sürdürürken Nevşehir Valisi Hüseyin Kök, peribacasının neden çöktüğüne ilişkin ilk değerlendirmeyi yaptı ve enkazdan gelen acı haberi paylaştı.
Göreme Açık Hava Müzesi, peribacaları ve kaya kiliseleriyle Kapadokya'nın en kalabalık duraklarından biri.
Vali Hüseyin Kök, peribacasındaki çökmenin aşırı yağışın tetiklediği toprak kaymasından kaynaklandığını açıkladı.
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