Bir Düğün Konsepti Seç, Nasıl Bir İlişki İstediğini Söyleyelim!
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Hayalindeki düğün nasıl olurdu? Deniz kenarında gün batımına karşı yapılan romantik bir tören mi, herkesin dans ettiği gösterişli bir kutlama mı, yoksa yalnızca en yakınlarınızın katıldığı samimi bir organizasyon mu? Seçeceğin düğün konsepti, ilişkiden beklentilerin ve aşkı yaşama biçimin hakkında bazı ipuçları verebilir.
Seç bakalım!
Derin ve Tutkulu Bir Aşk İstiyorsun
Güçlü Bir Partnerlik İstiyorsun
Hayal Gücünü Besleyen Bir Aşk İstiyorsun
Güven ve Aidiyet Arıyorsun
Dengeli ve Özgür Bir İlişki İstiyorsun
Eğlenceli ve Enerjik Bir Aşk İstiyorsun
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