Bir Düğün Konsepti Seç, Nasıl Bir İlişki İstediğini Söyleyelim!

Senin için bir ilişkinin değerini belirleyen şey, ne kadar gösterişli olduğu değil, içinde ne kadar gerçeklik barındırdığı. Küçük ve samimi bir düğün seçmen, kalabalıklardan çok anlamlı anlara, büyük sözlerden çok tutarlı davranışlara ve yüzeysel yakınlıktan çok derin bağlara önem verdiğini düşündürüyor. İlişkinde kendini olduğun gibi gösterebilmek istiyorsun. Her zaman güçlü görünmek, kusurlarını saklamak veya karşındaki kişiyi etkilemek için çaba harcamak zorunda kalmadığın bir birliktelik arıyorsun. Partnerinin seni yalnızca mutlu ve enerjik olduğun günlerde değil, yorgun, üzgün veya kararsız olduğun zamanlarda da anlamaya çalışması senin için önemli. Senin gözünde aşk, günlük yaşamın içinde kendini gösterir. Birbirinizin gününü sormak, zor bir zamanda destek olmak, birlikte sorumluluk almak ve gerektiğinde özür dileyebilmek ilişkinin temelini oluşturur. Büyük romantik jestler elbette hoşuna gidebilir ama bunların arkasında samimi bir ilgi bulunmasını istersin.