Kızılcık Şerbeti'ni Mizahına Alet Ederek Hepimizi Güldüren Goygoyseverler
Kızılcık Şerbeti'ni Mizahına Alet Ederek Hepimizi Güldüren Goygoyseverler
Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti yine sosyal medyanın gündemine oturdu. Dizinin izleyicilerinin hafta boyunca yaptığı paylaşımları sizler için derledik.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Doğa'nın yüzü gülür mü?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Altüst Olmuşum söylerdi bence😅
3. 👇
4. Yakışmadı abla!
5. Nerede bizim naif Apomuz...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. 👇
7. 👇
8. 👇
9. 👇
10. Alev aldı kalem alev aldı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. 👇
12. 👇
13. İmza kaşe mühür!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın