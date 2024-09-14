Görüş Bildir
Haberler
TV
Kızılcık Şerbeti'ni Mizahına Alet Ederek Hepimizi Güldüren Goygoyseverler

Kızılcık Şerbeti'ni Mizahına Alet Ederek Hepimizi Güldüren Goygoyseverler

Kızılcık Şerbeti
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
14.09.2024 - 16:35

Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti yine sosyal medyanın gündemine oturdu. Dizinin izleyicilerinin hafta boyunca yaptığı paylaşımları sizler için derledik.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. Doğa'nın yüzü gülür mü?

1. Doğa'nın yüzü gülür mü?
twitter.com

2. Altüst Olmuşum söylerdi bence😅

2. Altüst Olmuşum söylerdi bence😅

3. 👇

4. Yakışmadı abla!

5. Nerede bizim naif Apomuz...

5. Nerede bizim naif Apomuz...
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. 👇

7. 👇

7. 👇
twitter.com

8. 👇

9. 👇

9. 👇
twitter.com

10. Alev aldı kalem alev aldı!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

11. 👇

11. 👇
twitter.com

12. 👇

13. İmza kaşe mühür!

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın