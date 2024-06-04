Kızılcık Şerbeti Alev'in Vedasından Cemal Can'ın Survivor Favorisine Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
Kızılcık Şerbeti Alev'in Vedasından Cemal Can'ın Survivor Favorisine Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
5 Haziran Salı günü televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını derledik.
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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Severek izlediğimiz Kızılcık Şerbeti dizisi 7 Haziran Cuma günü ekranlara veda edecek. Sezon finali fragmanı sonunda geldi. İzleyenler heyecandan küçük dilini yuttu.
Kızılcık Şerbeti 7 Haziran Cuma günü sezon finali yapacak. Gelecek sezon izlediğimiz birçok oyuncu dizide olmayacak. Dizinin Fatih'i Doğukan Güngör dizideki bu ayrılık rüzgarı hakkında ilk kez konuştu. Bakın, neler söyledi?
Geçtiğimiz ay gündeme bomba gibi düşen Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek'in yasaklı madde ile yakalandığı haberleri dizinin Apo'su Ahmet Mümtaz Taylan'a soruldu.
Kızılcık Şerbeti'nin sezon finali ikinci fragmanı yayınlandı. Herkesi heyecanlandıran yeni fragmanda Aşkı Memnu'dan alıntılar olması dikkat çekti. Aşkı Memnu finali tadında bir Kızılcık Şerbeti sezon finaline hazırsanız buyrun yorumlara!
Yalı Çapkını'nda Pelin karakterine hayat veren Buçe Buse Kahraman, muhabirlerin dizi ile ilgili sorularına yanıt verdi. Akılları karıştıran açıklamadan diziden ayrılacak, dedikoduları türedi.
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Kızılcık Şerbeti'nden sezon final ile birlikte Alev karakterine hayat veren Müjde Uzman ayrılıyor. Son çekimlerin ardından Uzman, ekibe veda konuşması yaptı.
Show TV'nin fenomen haline gelen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde resmen yaprak dökümü yaşanıyor. Diziden 4 önemli oyuncu ayrılırken, Nursema'yı canlandıran Ceren Karakoç, partneri Serkan Tınmaz'a vedasıyla duygulandırdı.
Almanya'nın ev sahipliği yapacağı 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2024) başlamasına 2 hafta kala, deve organizasyonun ülkemizdeki yayıncısı TRT SPOR, maçlarda görev alacak spikerlerini tanıttı. Spiker tercihleri, futbolseverler tarafından tam not aldı.
atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da da yine dumur eden anlar yaşandı. Kuzeni Hakan'a kaçtığı iddia edilen Şükriye'nin eşi Eyüp yaşadıklarını programa taşırken eşi, Eyüp'ün Hakan'ın karısı İpek'le ilişkisi olduğunu anlatınca ortalık karıştı.
Survivor All Star'a geçtiğimiz bölümlerde veda eden Özgür, şampiyon olmasını istediği yarışmacıları açıkladı.
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Bahar dizisindeki Seren karakteriyle çok sevdiğimiz Nil Sude Albayrak, Onedio'ya konuk oldu! Esas mesleği doktor olan ünlüleri tahmin eden Albayrak'ın o anları kısa sürede beğeni topladı.
Survivor'ın 2020 şampiyonu Cemal Can Canseven, All Star yarışmacıları hakkında konuşup favorilerini açıkladı.
Sosyal medyadaki "Cemil olabilir mi Cemil?" akımını duymayanınız yoktur. Kendisine iblisin cennetteki adı sorulan adamın verdiği esprili yanıt hepimizi gülmekten kırarken, söz konusu akım Bahar dizisine konu oldu.
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