Kız İsteme Merasimlerine Güncelleme Geldi: Damatlar Bu Duruma Biraz Üzülecekler!

Sevdiği kadın ile evlenebilmek için ailesinden istemeye giden damatların pek de hoşuna gitmeyecek bir 'kız isteme merasimi güncellemesi' yayınlandı.
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Paylaşılan bir videoda, 'Kız istemlerinde son çıkan yeni akdimiz şu şekilde olmaktadır' denilerek damadın içtiği tuzlu kahveyi geri gönderirken içini altın ile doldurması gerektiği söylendi.
Yeni gelen güncelleme ile damatların, kız tarafının istediği altınları alarak içtiği tuzlu kahve fincanına doldurması gerekiyor...
İşte paylaşılan o video: 👇
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