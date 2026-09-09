Yabancı Turistin İstanbul Paylaşımı Beğeni Topladı: "Avrupa'nın Gerçek Başkenti"

Avrupa denince akla genellikle Brüksel, Paris, Londra veya Berlin gibi modern yönetim merkezleri ya da klasik Batı mimarisine sahip şehirler geliyor. Ancak tarihsel ve kültürel derinlik açısından bakıldığında İstanbul'un konumu bambaşka bir boyutta. Şehir, Roma, Bizans ve Osmanlı gibi dünya tarihine yön vermiş üç büyük imparatorluğa başkentlik yapmış yegane metropollerden biri. Bu tarihsel miras, şehrin her sokağında, mimarisinde ve yaşam kültüründe varlığını hissettiriyor. Sadece geçmişiyle değil, coğrafi konumuyla da eşsiz olan metropol, Asya ve Avrupa kıtalarını birbirine bağlayan tek şehir olma özelliğini taşıyor. Bu durum, yüzyıllar boyunca farklı kültürlerin, dinlerin ve ticaret yollarının burada kesişmesini sağladı. Brüksel veya Paris gibi şehirler modern Avrupa'nın siyasi ve ekonomik merkezleri olarak kabul görse de, İstanbul barındırdığı kültürel birikim, tarihi yapı birikimi ve kesintisiz yaşam akışıyla pek çok gezginlerin gözünde 'Avrupa'nın ruhunu ve gerçek kalbini' temsil ediyor.

Paylaşımı yapan turist videoya şu notu düştü;

'Belki resmî olarak değil ama dünyada İstanbul gibi bir tarihe ve atmosfere sahip çok az şehir var.

Avrupa ile Asya’nın buluştuğu, iki kıtaya yayılmış ve hemen her köşe başında Roma, Bizans ve Osmanlı İmparatorluklarının izlerini görebileceğiniz bir şehir.

Ve dürüst olmak gerekirse, bu şehre doyamıyorum. En sevdiğim semt ise şehrin Asya yakasındaki Kadıköy. Yerel atmosferini, yemeklerini, kafelerini ve İstanbul’un bambaşka bir yüzüymüş gibi hissettirmesini çok seviyorum.'