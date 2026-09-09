Yabancı Turistin İstanbul Paylaşımı Beğeni Topladı: "Avrupa'nın Gerçek Başkenti"

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Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DcXuUS...
Tarih boyunca imparatorluklara ev sahipliği yapmış, Doğu ile Batı'nın kesişim noktası olan İstanbul, her yıl milyonlarca gezgini ağırlamaya ve kendine hayran bırakmaya devam ediyor. Tarihi dokusu, Boğaz manzarası, sokak lezzetleri ve dinamik şehir hayatı, şehre gelen her ziyaretçiye unutulmaz anlar yaşatıyor. Çoğu gezgin için İstanbul, sadece gezilip görülecek bir yerden öte, kendine has ruhu olan derin bir deneyim anlamına geliyor.
İstanbul'u ziyaret eden bir gezgin, şehre olan hayranlığını paylaştığı bir video ile anlattı. Avrupa'nın önde gelen diğer şehirlerini sıralayan turist, Avrupa'nın gerçek başkentinin İstanbul olduğunu belirtti.
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"Bu şehre doyamıyorum."
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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