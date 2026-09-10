Fenerbahçe'nin Roma Karşısında İlk 11'i Belli Oldu
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Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden Fenerbahçe, lig aşamasındaki ilk maçında sahasında Roma’yı ağırlayacak. Karşılaşma saat 19.45’te başlayacak.
Maç öncesi eksiklerin göze çarptığı temsilcimizde ilk 11 belli oldu.
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Fenerbahçe'nin tarihi geri dönüşünde Roma karşısında kadrosu açıklandı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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