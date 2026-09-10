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Fenerbahçe'nin Roma Karşısında İlk 11'i Belli Oldu

Fenerbahçe'nin Roma Karşısında İlk 11'i Belli Oldu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
10.09.2026 - 18:35
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Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden Fenerbahçe, lig aşamasındaki ilk maçında sahasında Roma’yı ağırlayacak. Karşılaşma saat 19.45’te başlayacak.

Maç öncesi eksiklerin göze çarptığı temsilcimizde ilk 11 belli oldu.

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Fenerbahçe'nin tarihi geri dönüşünde Roma karşısında kadrosu açıklandı.

Fenerbahçe'nin tarihi geri dönüşünde Roma karşısında kadrosu açıklandı.

Fenerbahçe'nin Roma karşısında ilk 11'i şu şekilde olacak: 

Ederson, Mert Müldür, Skriniar, Ake, Brown, Bartuğ, Kante, İsmail, Greenwood, Kerem, Muriqi.

Roma'nın kadrosu ise şu şekilde: 

Svilar, Rensch, Mancini, N'Dicka, Hermoso, Wesley, Kone, Cristante, Dybala, Soule, Malen.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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