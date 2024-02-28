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Başkası İçin Çekilmiş Özel Fotoğrafları Görünce Aldatıldığını Anladı: Aldatan Kız Arkadaşı Sessiz Kaldı!

Başkası İçin Çekilmiş Özel Fotoğrafları Görünce Aldatıldığını Anladı: Aldatan Kız Arkadaşı Sessiz Kaldı!

Sosyal Medya kadınlar
Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
28.02.2024 - 12:27

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Sosyal medyada paylaşılan ve viral olan görüntülerde, bir erkek kız arkadaşının telefonunun galerisine baktığında aldatıldığını öğrendi.

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Araba ile kendisini eve bırakan kız arkadaşının telefonunun galerisine giren adam, özel fotoğraf ve videolar gördü.

Araba ile kendisini eve bırakan kız arkadaşının telefonunun galerisine giren adam, özel fotoğraf ve videolar gördü.

Işık hızında bir aydınlanma yaşayan erkek, özel ve fotoğrafların kendisine gönderilmediğini fark etti.

Işık hızında bir aydınlanma yaşayan erkek, özel ve fotoğrafların kendisine gönderilmediğini fark etti.

Kendisine gönderilmeyen nude fotoğraf ve videolardan aldatıldığını fark eden adam o anları kaydederken, ihaneti ortaya çıkan kadın ise hiçbir şey demeden gözyaşlarına boğuldu.

Kendisine gönderilmeyen nude fotoğraf ve videolardan aldatıldığını fark eden adam o anları kaydederken, ihaneti ortaya çıkan kadın ise hiçbir şey demeden gözyaşlarına boğuldu.

İşte o anlar: 👇

O olaya gelen yorumlar: 👇

O olaya gelen yorumlar: 👇
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