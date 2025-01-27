Kırşehir’de Tırda 11 Kaçak Göçmen Yakalandı: Sürücünün İlginç Savunması Dikkat Çekti

Kaynak: https://www.iha.com.tr/kirsehir-haber...
Kırşehir-Ankara Otoyolu’nda durdurulan bir tırın dorsesinde yapılan incelemede, yasa dışı yollarla ülkeye giriş yapan 11 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Operasyon, Kırşehir Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirildi. Göçmenlerin, İran-Van sınırından kaçak yollarla Türkiye’ye giriş yaptığı tespit edildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tır sürücüsü E.T., göçmenleri tanımadığını öne sürse de çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Kırşehir E Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi. Yakalanan düzensiz göçmenler ise işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Polis ekiplerinin tırın dorsesindeki göçmenleri fark etmesi üzerine yönelttiği "Bunlar kim?" sorusuna şoförün, "Tanımıyorum komiserim" yanıtı dikkat çekti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Video için👇📹
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın