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Kırşehir’de Tırda 11 Kaçak Göçmen Yakalandı: Sürücünün İlginç Savunması Dikkat Çekti

Kırşehir’de Tırda 11 Kaçak Göçmen Yakalandı: Sürücünün İlginç Savunması Dikkat Çekti

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
27.01.2025 - 22:58

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Kırşehir-Ankara Otoyolu’nda durdurulan bir tırın dorsesinde yapılan incelemede, yasa dışı yollarla ülkeye giriş yapan 11 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Operasyon, Kırşehir Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirildi. Göçmenlerin, İran-Van sınırından kaçak yollarla Türkiye’ye giriş yaptığı tespit edildi.

Kaynak: https://www.iha.com.tr/kirsehir-haber...
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Tır sürücüsü E.T., göçmenleri tanımadığını öne sürse de çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Kırşehir E Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi. Yakalanan düzensiz göçmenler ise işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.

Tır sürücüsü E.T., göçmenleri tanımadığını öne sürse de çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Kırşehir E Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi. Yakalanan düzensiz göçmenler ise işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.

Polis ekiplerinin tırın dorsesindeki göçmenleri fark etmesi üzerine yönelttiği "Bunlar kim?" sorusuna şoförün, "Tanımıyorum komiserim" yanıtı dikkat çekti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Polis ekiplerinin tırın dorsesindeki göçmenleri fark etmesi üzerine yönelttiği "Bunlar kim?" sorusuna şoförün, "Tanımıyorum komiserim" yanıtı dikkat çekti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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