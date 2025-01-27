Kırşehir’de Tırda 11 Kaçak Göçmen Yakalandı: Sürücünün İlginç Savunması Dikkat Çekti

Kırşehir-Ankara Otoyolu’nda durdurulan bir tırın dorsesinde yapılan incelemede, yasa dışı yollarla ülkeye giriş yapan 11 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Operasyon, Kırşehir Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirildi. Göçmenlerin, İran-Van sınırından kaçak yollarla Türkiye’ye giriş yaptığı tespit edildi.