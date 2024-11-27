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Kimisi Kaçtı, Kimisi Keyifle Yürüdü: İstanbulluların Önüne Kırmızı Halı Serildi

Kimisi Kaçtı, Kimisi Keyifle Yürüdü: İstanbulluların Önüne Kırmızı Halı Serildi

Eray İspir
Eray İspir - Video Editörü
27.11.2024 - 16:51

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İstanbul'da yolda yürüyen vatandaşların önüne kırmızı halı seren içerik üreticisi sosyal medyada gündem oldu. Bir anda önlerinde beliren kırmızı halıyı görünce neye uğradığını şaşıran vatandaşların kimi halıdan kaçarken, kimisi ise tüm neşesiyle üzerinde yürüdü. İçerik üreticisinin Michael Jackson'un 'Billie Jean' şarkısıyla paylaştığı o anlar sosyal medyada gündem oldu. 

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Sosyal medya platformu TikTok'ta 'edizozcan' adıyla içerik üreten bir kişi, sokakta yürüyen İstanbulluların önüne kırmızı halı sererek tepkilerini ölçtü.

Sosyal medya platformu TikTok'ta 'edizozcan' adıyla içerik üreten bir kişi, sokakta yürüyen İstanbulluların önüne kırmızı halı sererek tepkilerini ölçtü.

İçerik üreticisinin açtığı halı karşısında şaşkınlığa uğrayan vatandaşların bazıları halının etrafından dolanırken, bazıları ise üzerinde keyifle yürüdü.

İçerik üreticisinin açtığı halı karşısında şaşkınlığa uğrayan vatandaşların bazıları halının etrafından dolanırken, bazıları ise üzerinde keyifle yürüdü.

İşte o görüntüler; 🎥

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Eray İspir
Eray İspir
Video Editörü
2015 yılında başladığım Gaziantep Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nde gazetecilik ve medya faaliyetlerine ilişkin teorik dersler aldım. Eğitimim sürecim boyunca, üniversitenin basın-yayın biriminde yazı işleri faaliyetleri yürüttükten sonra lisans eğitimimi tamamladım. 2020 yılında yerel bir gazetede yazı işleri ve gazete tasarımı yaparak basın sektöründeki ilk iş tecrübemi edindim. 2022 yılında Onedio platformunda ‘Gündem editörü’ olarak işe başladıktan sonra mesleğim olan gazeteciliği ulusal çapta icra etmeyi ve farklı kaynaklardan olayları teyitlemeyi öğrendim. 2023’ten bu yana ise yine Onedio çatısı altında ‘Video editörü’ olarak medya faaliyetlerime devam etmekteyim.
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