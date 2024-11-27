onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Mustafa Aktaş Hepimizin Merak Ettiği O Soruya Açıklık Getirdi: Gelinlere Takılan Altınlar Kiralık mı?

Mustafa Aktaş Hepimizin Merak Ettiği O Soruya Açıklık Getirdi: Gelinlere Takılan Altınlar Kiralık mı?

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
27.11.2024 - 16:32

Doğuda yapılan düğünlerde gelinlere takılan altınların gerçek olup olmadığı sosyal medyada sıkça tartışılan bir konu. Makyaj artisti Mustafa Aktaş bu konuya dair merak edilenleri yanıtladı. Aktaş altınların gerçekte çok değerli olduğunu ve düğün öncesi özel bir provanın yapıldığını söyledi. Ayrıca altınların bazı söylentilerdeki gibi kiralanmadığını vurguladı. İşte Aktaş’ın altınlarla ilgili açıklamaları…

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Doğudaki düğünlerde gelinlerin üzerine takılan altınlar genellikle göz alıcı ve çok dikkat çekici olabiliyor. Sosyal medyada sıkça "gerçek mi, kiralık mı?" soruları soruluyor.

Doğudaki düğünlerde gelinlerin üzerine takılan altınlar genellikle göz alıcı ve çok dikkat çekici olabiliyor. Sosyal medyada sıkça "gerçek mi, kiralık mı?" soruları soruluyor.

Bu tarz düğünlere katılan makyaj artisti Mustafa Aktaş da bu konuda sosyal medyada dolaşan rivayetlere açıklık getirdi. Aktaş ''Evet, altınlar gerçekten çok değerli. Düğün öncesinde altın provasına gidiliyor, kıza belinin ve boynunun ölçüsü alınıyor'' diyerek altınların özenle seçildiğini ve her şeyin planlı şekilde yapıldığını belirtti.

Bu tarz düğünlere katılan makyaj artisti Mustafa Aktaş da bu konuda sosyal medyada dolaşan rivayetlere açıklık getirdi. Aktaş ''Evet, altınlar gerçekten çok değerli. Düğün öncesinde altın provasına gidiliyor, kıza belinin ve boynunun ölçüsü alınıyor'' diyerek altınların özenle seçildiğini ve her şeyin planlı şekilde yapıldığını belirtti.

Ayrıca "Söylentilerdeki gibi kiralama falan yok. Bu altınlar gerçek, her biri özel olarak hazırlanıyor" dedi.

Ayrıca "Söylentilerdeki gibi kiralama falan yok. Bu altınlar gerçek, her biri özel olarak hazırlanıyor" dedi.

İşte o açıklamaları:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın