Mustafa Aktaş Hepimizin Merak Ettiği O Soruya Açıklık Getirdi: Gelinlere Takılan Altınlar Kiralık mı?

Doğuda yapılan düğünlerde gelinlere takılan altınların gerçek olup olmadığı sosyal medyada sıkça tartışılan bir konu. Makyaj artisti Mustafa Aktaş bu konuya dair merak edilenleri yanıtladı. Aktaş altınların gerçekte çok değerli olduğunu ve düğün öncesi özel bir provanın yapıldığını söyledi. Ayrıca altınların bazı söylentilerdeki gibi kiralanmadığını vurguladı. İşte Aktaş’ın altınlarla ilgili açıklamaları…