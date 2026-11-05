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Gökyüzündeki Balonlar Düşman Uçaklarının Planlarını Altüst Etti

Gökyüzündeki Balonlar Düşman Uçaklarının Planlarını Altüst Etti

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
05.11.2026 - 13:57
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İkinci Dünya Savaşı'nda İngiltere, şehirlerin üzerine metal kablolarla bağlanmış hidrojen dolu dev balonlar yerleştirdi. Bu balonlar, düşman uçaklarını yükseğe çıkmaya zorlayarak bombaların isabetini bozdu.

İşte detaylar...

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Balonlar 19 metre uzunluğundaydı ve yaklaşık 1.500 metreye kadar yükseltiliyordu.

Balonlar 19 metre uzunluğundaydı ve yaklaşık 1.500 metreye kadar yükseltiliyordu.

Ortalama 7,6 metre çapındaki balonlar, genellikle korunması gereken bölgelerin kenarına yerleştiriliyordu. Balonlar ve kabloları, düşman uçaklarını daha yüksekten uçmaya zorluyordu.

Yükseklik arttıkça bombardıman uçaklarının nişan alması zorlaşıyor, uçaklar uçaksavarların menziline giriyordu. Balonlar düşman uçaklarını farklı rotalara da yönlendiriyordu.

İlk deneme 1938'de Londra Kalesi'nin hendeğinde yapıldı.

İlk deneme 1938'de Londra Kalesi'nin hendeğinde yapıldı.

Kraliyet Hava Kuvvetleri 8 Ekim 1938'de, şehir genelindeki bir denemenin parçası olarak kalenin kuru hendeğinde bir balon yükseltti. Yaklaşık 1.800 metreye çıkarılan balon iki gün sonra indirildi ve deneme başarılı sayıldı.

Aynı yılın 1 Kasım'ında Balon Komutanlığı kuruldu. Temmuz 1940'ta komutanlığın elinde 1.466 balon vardı; bunların yaklaşık 450'si Londra üzerindeydi.

Balonları 1941'den itibaren kadın gönüllüler uçurdu.

Balonları 1941'den itibaren kadın gönüllüler uçurdu.

Balon kullanmak ağır ve tehlikeli bir işti. Ekipler her havada, çoğu zaman hava saldırılarının ortasında balonları yükseltip indiriyor ve onarıyordu. Erkekleri cepheye göndermek isteyen Kraliyet Hava Kuvvetleri, Kadın Yardımcı Hava Kuvvetleri gönüllülerini eğitmeye başladı.

1942 sonunda yaklaşık 15 bin 700 kadın, 10 binden fazla erkek operatörün yerini almıştı. 18 yaşında görev yapan Onbaşı Dorothy Harrison, bu dönemi hayatının en zor iki yılı olarak anlattı.

Balonlar halkın moralini yükseltti, ama düşmana hedefi de gösterdi.

Balonlar halkın moralini yükseltti, ama düşmana hedefi de gösterdi.

Gökyüzündeki gümüş renkli balonlar, halk için hava savunmasının görünür bir işaretiydi ve 'havadaki kaleler' diye anılıyordu. Öte yandan korudukları bölgeleri belli ederek düşman uçaklarına nişan almada yardımcı oluyorlardı.

Değişen savaş taktikleri ve kendi uçaklarına yönelik riskler yüzünden Londra'daki balonların hepsi 1944 sonunda indirildi. Balon Komutanlığı Şubat 1945'te dağıtıldı.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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