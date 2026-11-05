Gökyüzündeki Balonlar Düşman Uçaklarının Planlarını Altüst Etti
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Balonlar 19 metre uzunluğundaydı ve yaklaşık 1.500 metreye kadar yükseltiliyordu.
İlk deneme 1938'de Londra Kalesi'nin hendeğinde yapıldı.
Balonları 1941'den itibaren kadın gönüllüler uçurdu.
Balonlar halkın moralini yükseltti, ama düşmana hedefi de gösterdi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın