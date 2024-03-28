Kim Kabul Ederdi? İstanbul Havalimanı'nda Bir Çifte Yapılan Teklif Kafa Karıştırdı!

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İstanbul Havalimanı'nda uçuş saatini bekleyen bir çifte haya yolu şirketi 2 saat geç binmeleri karşılığında para teklif etti. Aslında normal olan fakat çiftimizin ilk kez karşılaştığı bu durum gündem oldu.
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Birçok uçak firması, yolcuların uçağı kaçırma, geç kalma, bilet iptali veya geç check-in yapma gibi nedenlerin yarattığı zararı azaltmak için daha fazla bilet satışı yapıyor. Bu sistemede . Overbooking adı veriliyor.
Her ne kadar firmalar için iyi bir sistem olsa da tüm yolcuların geldiği durumda büyük problemler doğabilir. 200 koltuk varsa ve 230 bilet satılmışsa ortalık bir süre karışabilir.
Bu durumla ilgili de bir çift, İstanbul Havalimanı'nda yaşadıklarını paylaştı. Uçak firması çifte uçağa 2 saat geç binmeleri karşılığında para teklif etti.
Firmanın kendilerine 50 Euro teklif ettiğini söyleyen çift bu teklifi geri çevirdiklerini belirtti.
Kullanıcılar da teklif edilen paranın az olduğunu belirtti.
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