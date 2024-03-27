Murat Ağırel Çete Mensuplarının Kim Olduğunu Açıklayınca İsmail Küçükkaya Şoke Oldu!
Murat Ağırel Çete Mensuplarının Kim Olduğunu Açıklayınca İsmail Küçükkaya Şoke Oldu!
Kara paranın nasıl aklandığını masaya yatırdığı yeni kitabı Havala'yı duyuran gazeteci Murat Ağırel, Halk TV canlı yayınında çete üyelerinin kim olduğunu açıklayınca İsmail Küçükkaya şok yaşadı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Gazeteci Murat Ağırel, Türkiye’de son yıllarda giderek daha sık duyduğumuz para transferi sistemi “Havala”yı ve kara paranın nasıl aklandığını masaya yatırdığı yeni kitabı Havala'yı duyurmuştu.
Ağırel kitabını anlatmak için de Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın canlı yayın konuğu oldu. Ağırel, programda kitabındaki çetelerin ağını anlattı.
Tam o sırada yeni kitabı "Havala"da yer alan bir uyuşturucu çete mensuplarının kim olduklarını açıkladı. İsmail Küçükkaya da duydukları karşısında şoke oldu.
O anları buradan izleyebilirsiniz:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda