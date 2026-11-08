Bu Absürt Durumlarda Ne Yapacağını Söyle, Nasıl Bir Karakter Olduğunu Söyleyelim!
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Günlük hayatta her şey planladığımız gibi giderken ne kadar sakin ve mantıklı göründüğümüzü biliyoruz. Peki ya işler bir anda hiç beklemediğimiz kadar saçma bir hal alırsa? İnsanların gerçek karakteri aslında tam da ne yapacağını bilemediği o tuhaf anlarda ortaya çıkıyor.
Acaba sen aşağıdaki absürt durumlarda ne yapardın?
1. İlk sorumuzla başlıyoruz: Sabah uyandın, mutfağa girdin ve hiç tanımadığın birinin senin kupanla kahve içip dışarıyı izlediğini gördün. Seni görünce "Günaydın, kahve biraz bayatmış" dedi. Ne yapardın?
2. Devam edelim! Çok ciddi ve sessiz bir iş toplantısındasın. Ortamdaki sessizliği bozan şey, senin telefonundan son ses açılan "Ankara'nın Bağları" türküsü oldu. Üstelik ekran kilitlendi ve ses bir türlü kapanmıyor. O an içinden neler geçerdi?
3. Net bir cevap istiyoruz: Yolda yürürken karşıdan gelen bir yabancı sana çok tanıdık bir yüz ifadesiyle el salladı. Sen de refleks olarak el salladın ama aslında arkandaki kişiye sallıyormuş ve bunu ikiniz de fark ettiniz. Elini havada saçını düzeltiyormuş gibi yaparak durumu kurtarmaya çalışır mıydın?
4. Şimdi de şunu soralım: Evde tek başına otururken televizyonun kendi kendine açıldı ve spiker doğrudan gözlerinin içine bakarak senin adını söyleyip "Bence o mesajı atmalıydın" dedi. Ne yapardın?
5. Devam edelim! Lavabodasın, saçlarını tarıyorsun ve çıkarken tarağını çantana koymaya çalıştığın esnada bir adam gelip senden tarağının markasını istedi. Lakin adam kel... Ne derdin?
6. Biraz da dışarı çıkalım: Çok şık bir restorandasın. Garson masana üzerinde dumanlar tüten bir tabak getirdi ama tabağın içinde sadece bir adet haşlanmış patates ve yanında da plastik bir oyuncak ördek var. Garsona ne derdin?
7. Toplu taşımadayken yanına biri oturdu ve sana tarot kartları gösterdi. "Bir kart seçmen gerekiyor ve seçtiğin kart hayatınla ilgili bir gerçeği ortaya çıkaracak." dedi. Hangisini seçerdin?
8. Son olarak şunu soralım: Asansöre bindin, içeride sadece sen ve takım elbiseli ciddi bir adam var. Adam bir anda sana döndü ve "Zaman yolculuğu işe yaradı, hangi yıldayız?" diye sordu. Neler hissederdin?
Sen her zaman güvenli alanda kalmayı ve kontrolü elinde tutmayı seçiyorsun.
Sen olayların arkasındaki mantığı çözmeden rahat edemeyen bir karaktersin!
Sen her durumda mantıklı bir açıklama arıyor ve tedbiri elden bırakmıyorsun.
Sen hayatı çok ciddiye almıyor ve her duruma anında ayak uyduruyorsun.
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Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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