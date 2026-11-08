Ankara'da 247 Kilometrelik Akıllı Ulaşım Koridoru İçin Proje Çalışmaları Sürüyor

İstanbul'daki koridorun Ankara'da planlanan proje için de önemli bir altyapı oluşturduğunu vurgulayan Uraloğlu, Ankara'daki koridorun kapsamını şu sözlerle açıkladı:

“İlk uygulamamızdan elde ettiğimiz bilgi ve tecrübelerden yararlanarak bağlantılı ve otonom sürüş teknolojilerini Ankara'da daha geniş bir güzergaha taşımayı hedefliyoruz. 166 kilometrelik Ankara Çevre Otoyolu, 22 kilometrelik Gölbaşı-Oğulbey ve 59 kilometrelik Polatlı kesimleri ile Polatlı-Gölbaşı-Ankara Çevre Yolu güzergahını kapsayan toplam 247 kilometrelik AUS Koridoru oluşturulmasına yönelik proje çalışmalarımız devam ediyor. Bu koridorla birlikte bağlantılı ve otonom araç teknolojilerinin daha geniş bir alanda test edilmesini ve uygulanmasını amaçlıyoruz.”

Bakan, proje kapsamında akıllı ulaşım sistemleri altyapısı ile haberleşme sistemlerinin entegre şekilde çalışmasının hedeflendiğini de kaydetti. Araç-altyapı ve araç-merkez haberleşmesine yönelik teknolojilerin geliştirilmesine katkı sağlanacağını belirtti.