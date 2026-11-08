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Ankara'da 247 Kilometrelik Akıllı Ulaşım Koridoru İçin Proje Çalışmaları Sürüyor

Ankara'da 247 Kilometrelik Akıllı Ulaşım Koridoru İçin Proje Çalışmaları Sürüyor

Ankara
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
08.11.2026 - 21:14
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara'da 247 kilometrelik Akıllı Ulaşım Sistemleri koridoru kurulması için proje çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Uraloğlu, Türkiye'nin ilk Kooperatif Akıllı Ulaşım Sistemleri test koridorunun Hasdal ile İstanbul Havalimanı arasında hayata geçtiğini hatırlattı. Ankara'daki koridorun hangi yolları kapsayacağını da tek tek sıraladı. Bakan ayrıca trafik yönetiminde Ankara'daki Ana Akıllı Ulaşım Sistemleri Merkezi'nin rolünü anlattı.

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Hasdal-İstanbul Havalimanı koridoru test ediliyor.

Hasdal-İstanbul Havalimanı koridoru test ediliyor.

Türkiye'nin ilk Kooperatif Akıllı Ulaşım Sistemleri test ve uygulama koridorunu Hasdal ile İstanbul Havalimanı arasında hayata geçirdiklerini hatırlatan Uraloğlu, güzergahtaki çalışmaları şu ifadelerle anlattı:

“Yaklaşık 40 kilometrelik güzergahta 5G destekli akıllı ulaşım teknolojilerini test ediyoruz. Araçların yol kenarı üniteleri ve kontrol merkezleriyle veri alışverişi yapmasını sağlayan sistemlerin test çalışmalarını sürdürüyoruz.”

Ankara koridoru 247 kilometreyi kapsayacak.

Ankara koridoru 247 kilometreyi kapsayacak.

İstanbul'daki koridorun Ankara'da planlanan proje için de önemli bir altyapı oluşturduğunu vurgulayan Uraloğlu, Ankara'daki koridorun kapsamını şu sözlerle açıkladı:

“İlk uygulamamızdan elde ettiğimiz bilgi ve tecrübelerden yararlanarak bağlantılı ve otonom sürüş teknolojilerini Ankara'da daha geniş bir güzergaha taşımayı hedefliyoruz. 166 kilometrelik Ankara Çevre Otoyolu, 22 kilometrelik Gölbaşı-Oğulbey ve 59 kilometrelik Polatlı kesimleri ile Polatlı-Gölbaşı-Ankara Çevre Yolu güzergahını kapsayan toplam 247 kilometrelik AUS Koridoru oluşturulmasına yönelik proje çalışmalarımız devam ediyor. Bu koridorla birlikte bağlantılı ve otonom araç teknolojilerinin daha geniş bir alanda test edilmesini ve uygulanmasını amaçlıyoruz.”

Bakan, proje kapsamında akıllı ulaşım sistemleri altyapısı ile haberleşme sistemlerinin entegre şekilde çalışmasının hedeflendiğini de kaydetti. Araç-altyapı ve araç-merkez haberleşmesine yönelik teknolojilerin geliştirilmesine katkı sağlanacağını belirtti.

Yollar anlık olarak takip ediliyor.

Yollar anlık olarak takip ediliyor.

Kara yollarında trafik yönetimini daha etkin hale getirmek için dijital altyapıyı güçlendirdiklerini belirten Uraloğlu, Ankara'daki Ana Akıllı Ulaşım Sistemleri Merkezi ile bölgesel merkezler aracılığıyla yol ve trafik durumunun anlık olarak takip edildiğini bildirdi. Akıllı ulaşım teknolojilerinin sürücülerin bilgilendirilmesinden trafik güvenliğinin artırılmasına kadar pek çok alanda kullanıldığını söyleyen Bakan, kullanılan sistemleri şu sözlerle sıraladı:

“Kara yollarımızda sinyalizasyon sistemleri, değişken mesaj ve trafik işaretleri, meteorolojik bilgi istasyonları, kamera ve izleme sistemleri, araç ve olay algılama sistemleri, elektronik ücret toplama sistemleri ile tünel kontrol sistemlerinden yararlanıyoruz.”

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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