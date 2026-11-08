Ankara'da 247 Kilometrelik Akıllı Ulaşım Koridoru İçin Proje Çalışmaları Sürüyor
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara'da 247 kilometrelik Akıllı Ulaşım Sistemleri koridoru kurulması için proje çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Uraloğlu, Türkiye'nin ilk Kooperatif Akıllı Ulaşım Sistemleri test koridorunun Hasdal ile İstanbul Havalimanı arasında hayata geçtiğini hatırlattı. Ankara'daki koridorun hangi yolları kapsayacağını da tek tek sıraladı. Bakan ayrıca trafik yönetiminde Ankara'daki Ana Akıllı Ulaşım Sistemleri Merkezi'nin rolünü anlattı.
Hasdal-İstanbul Havalimanı koridoru test ediliyor.
Ankara koridoru 247 kilometreyi kapsayacak.
Yollar anlık olarak takip ediliyor.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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