Kemik Erimesi Yüzünden Dedesinin Sırtında Parka Giden Yiğit'e Cem Özkök Yardım Eli Uzattı: "Heyete Sokacaklar"

Temizlik videolarıyla bilinen sosyal medya fenomeni Cem Özkök, kemik erimesi rahatsızlığı nedeniyle dedesinin sırtında parka giden küçük Yiğit'in tedavisi için harekete geçti. Yiğit'in özel bir hastanede heyet kontrolüne gireceğini söyleyen Özkök, 'Anne kaçıp terk etmiş, baba uyuşturucu bağımlısıymış o da kaçmış. Yaşlı anneanne ve dede Yiğit'e bakıyormuş.' dedi.