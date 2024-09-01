Kemik Erimesi Yüzünden Dedesinin Sırtında Parka Giden Yiğit'e Cem Özkök Yardım Eli Uzattı: "Heyete Sokacaklar"

Temizlik videolarıyla bilinen sosyal medya fenomeni Cem Özkök, kemik erimesi rahatsızlığı nedeniyle dedesinin sırtında parka giden küçük Yiğit'in tedavisi için harekete geçti. Yiğit'in özel bir hastanede heyet kontrolüne gireceğini söyleyen Özkök, 'Anne kaçıp terk etmiş, baba uyuşturucu bağımlısıymış o da kaçmış. Yaşlı anneanne ve dede Yiğit'e bakıyormuş.' dedi.
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Sosyal medyada çektiği temizlik videoları ve dönem dönem yaptığı hayırseverliklerle bilinen Cem Özkök isimli sosyal medya kullanıcısı, kemik erimesi nedeniyle dedesinin sırtında çocuk parkına giden küçük Yiğit'in tedavisi için harekete geçti.
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Yiğit'in hastalığıyla ilgili bilgi veren Özkök, "Spina bfida, epilepsi ve skolyozu var. Ailenin gözü torunlarından başkasını görmüyor. Anne kaçıp terk etmiş, baba uyuşturucu bağımlısıymış o da kaçmış. Yaşlı anneanne ve dede Yiğit'e bakıyormuş." dedi.
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Her fenomen şu ince düşünceye sahip olabilse keşke, aldığı her kuruşu sonuna kadar hak ettiğini düşünüyorum nedense şimdiye kadar yaptıklarına bakarak.
Ah yavrum... Bu garibanlık, çaresizlik hikayeleri çok acıtıyor benim canımı. Asıl yapması gerekenler dururken Cem yine kazancının, ününün hakkını vermiş sağ ... Devamını Gör
Fenomenlerin yapmasi gerekiyor bunlari tabiiki kim yapacak ki baska devlet mi yapacak…!