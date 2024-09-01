Okulların Açılması Öncesi Velilere Kötü Haber: Kırtasiye Ürünlerine 1 Yılda Yüzde 300'e Varan Zam!

2024-2025 eğitim öğretim yılı 2 Eylül'de 1. sınıflar için başlıyor. Diğer öğrencilerin okullarına 9 Eylül'de kavuşacağı öğrenilirken, veliler ise gözlerini kırtasiye harcamalarına çevirdi. NOW Haber'de yer alan bilgiye göre, bazı kırtasiye ürünlerinde yüzde 300 artış yaşandı.

Kaynak: NOW Haber