Okulların Açılması Öncesi Velilere Kötü Haber: Kırtasiye Ürünlerine 1 Yılda Yüzde 300'e Varan Zam!

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Yarından itibaren 1. sınıf öğrencilerine uyum haftası başlarken, velilerin kırtasiye ürünleri telaşı da başladı. NOW Haber mikrofonlarına konuşan veliler fiyatlara isyan etti.
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Fiyatlardan şikayetçi olan velilerden bazıları, çocuklarına eski pantolon ve montları giydireceklerini söyledi. Öğrencilerin sadece kıyafet masrafının 2 bin TL'ye ulaştığı belirtilirken, bazı ürünlerde ise geçtiğimiz yıllara göre yüzde 300'lük artış yaşandığı aktarıldı.
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