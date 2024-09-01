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Okulların Açılması Öncesi Velilere Kötü Haber: Kırtasiye Ürünlerine 1 Yılda Yüzde 300'e Varan Zam!

Okulların Açılması Öncesi Velilere Kötü Haber: Kırtasiye Ürünlerine 1 Yılda Yüzde 300'e Varan Zam!

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
01.09.2024 - 21:18

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2024-2025 eğitim öğretim yılı 2 Eylül'de 1. sınıflar için başlıyor. Diğer öğrencilerin okullarına 9 Eylül'de kavuşacağı öğrenilirken, veliler ise gözlerini kırtasiye harcamalarına çevirdi. NOW Haber'de yer alan bilgiye göre, bazı kırtasiye ürünlerinde yüzde 300 artış yaşandı. 

Kaynak: NOW Haber

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Yarından itibaren 1. sınıf öğrencilerine uyum haftası başlarken, velilerin kırtasiye ürünleri telaşı da başladı. NOW Haber mikrofonlarına konuşan veliler fiyatlara isyan etti.

Yarından itibaren 1. sınıf öğrencilerine uyum haftası başlarken, velilerin kırtasiye ürünleri telaşı da başladı. NOW Haber mikrofonlarına konuşan veliler fiyatlara isyan etti.

Fiyatlardan şikayetçi olan velilerden bazıları, çocuklarına eski pantolon ve montları giydireceklerini söyledi. Öğrencilerin sadece kıyafet masrafının 2 bin TL'ye ulaştığı belirtilirken, bazı ürünlerde ise geçtiğimiz yıllara göre yüzde 300'lük artış yaşandığı aktarıldı.

Fiyatlardan şikayetçi olan velilerden bazıları, çocuklarına eski pantolon ve montları giydireceklerini söyledi. Öğrencilerin sadece kıyafet masrafının 2 bin TL'ye ulaştığı belirtilirken, bazı ürünlerde ise geçtiğimiz yıllara göre yüzde 300'lük artış yaşandığı aktarıldı.

İşte o görüntüler; 🎥 👇

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