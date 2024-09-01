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'Öncesi' ve 'Sonrası' Fotoğrafı Gündem Oldu: Burun Ameliyatı Olan Gencin Yüzündeki Değişim Hayrete Düşürdü

'Öncesi' ve 'Sonrası' Fotoğrafı Gündem Oldu: Burun Ameliyatı Olan Gencin Yüzündeki Değişim Hayrete Düşürdü

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
01.09.2024 - 20:26

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Burun ameliyatı olan gencin yüzündeki değişim sosyal medyada gündem oldu. 'Öncesi' ve 'sonrası' şeklinde paylaşılan görüntüleri izleyenler değişim karşısında hayrete düştü. 

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Doğuştan gelen burun bölgesindeki şekil bozukluğunu operasyonla düzeltme tekniği özellikle son dönemlerde tercih edilen operasyonlar arasında yer alıyor.

Doğuştan gelen burun bölgesindeki şekil bozukluğunu operasyonla düzeltme tekniği özellikle son dönemlerde tercih edilen operasyonlar arasında yer alıyor.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Aydın isimli gencin burun operasyonu öncesi ve sonrası görüntüleri yer aldı. Gencin burnunda yapılan değişimin yüz hatlarını ne kadar etkilediğini gören sosyal medya kullanıcıları hayrete düştü.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Aydın isimli gencin burun operasyonu öncesi ve sonrası görüntüleri yer aldı. Gencin burnunda yapılan değişimin yüz hatlarını ne kadar etkilediğini gören sosyal medya kullanıcıları hayrete düştü.

İşte o görüntüler; 🎥 👇

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