'Öncesi' ve 'Sonrası' Fotoğrafı Gündem Oldu: Burun Ameliyatı Olan Gencin Yüzündeki Değişim Hayrete Düşürdü

Burun ameliyatı olan gencin yüzündeki değişim sosyal medyada gündem oldu. 'Öncesi' ve 'sonrası' şeklinde paylaşılan görüntüleri izleyenler değişim karşısında hayrete düştü.
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Doğuştan gelen burun bölgesindeki şekil bozukluğunu operasyonla düzeltme tekniği özellikle son dönemlerde tercih edilen operasyonlar arasında yer alıyor.
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Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Aydın isimli gencin burun operasyonu öncesi ve sonrası görüntüleri yer aldı. Gencin burnunda yapılan değişimin yüz hatlarını ne kadar etkilediğini gören sosyal medya kullanıcıları hayrete düştü.
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