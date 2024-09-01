Belli Bir Yaştan Sonra Evlenmek İsteyen Erkeklere Sitem Etti: "Kullanılmış Erkek İstemiyorum, Sıfır İstiyorum"

Erkeklerin belli bir yaşa kadar hayatını yaşayıp, daha sonra da evlenmek için çabaladığını söyleyen genç kadın, 'Gidin kendi yaşıtlarınıza yazın. Erkekler diyor ya 'Kullanılmış kız istemiyoruz' diye, ben de istemiyorum. Genç kızlara yazmayın. Kullanılmış erkek istemiyorum, sıfır istiyorum.' dedi.