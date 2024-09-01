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Belli Bir Yaştan Sonra Evlenmek İsteyen Erkeklere Sitem Etti: "Kullanılmış Erkek İstemiyorum, Sıfır İstiyorum"

Belli Bir Yaştan Sonra Evlenmek İsteyen Erkeklere Sitem Etti: "Kullanılmış Erkek İstemiyorum, Sıfır İstiyorum"

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
01.09.2024 - 19:23

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Erkeklerin belli bir yaşa kadar hayatını yaşayıp, daha sonra da evlenmek için çabaladığını söyleyen genç kadın, 'Gidin kendi yaşıtlarınıza yazın. Erkekler diyor ya 'Kullanılmış kız istemiyoruz' diye, ben de istemiyorum. Genç kızlara yazmayın. Kullanılmış erkek istemiyorum, sıfır istiyorum.' dedi. 

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Belli bir yaş üzeri erkeklerin sürekli kendisine yazdığını söyleyen genç kadın duruma isyan etti. Köy gibi bir yerde büyüdüğünü söyleyen genç, 'Erkekler yaşayacağını yaşıyor, sonra kafalarına dank ediyor. Evlenmek için genç kızlara yazıyorlar." dedi.

Belli bir yaş üzeri erkeklerin sürekli kendisine yazdığını söyleyen genç kadın duruma isyan etti. Köy gibi bir yerde büyüdüğünü söyleyen genç, 'Erkekler yaşayacağını yaşıyor, sonra kafalarına dank ediyor. Evlenmek için genç kızlara yazıyorlar." dedi.

Kendisinin ilişki yaşamadığını söyleyen genç kadın, "Takıldınız takıldınız sonra namuslu oldunuz. Orada burada takılmış, onun bunun artığı bana yazıyor. Gidin kendi yaşıtlarınıza yazın. Kullanılmış erkek istemiyorum, sıfır istiyorum." dedi.

Kendisinin ilişki yaşamadığını söyleyen genç kadın, "Takıldınız takıldınız sonra namuslu oldunuz. Orada burada takılmış, onun bunun artığı bana yazıyor. Gidin kendi yaşıtlarınıza yazın. Kullanılmış erkek istemiyorum, sıfır istiyorum." dedi.

İşte o görüntüler; 🎥 👇

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