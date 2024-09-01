Dakikalarca İşkence Ettiği Kediyi Öldürdü! 3 Suç Kaydı Bulunan Güvenlik Görevlisi Tutuklandı

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İstanbul Başakşehir'de güvenlik görevlisi olarak çalışan Özgür K. (28), kulübenin içinde yakaladığı kediyi dakikalarca işkence yaparak öldürdü.
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Kediyi sallayarak sersemlettikten sonra üzerine basarak öldüren güvenlik görevlisi, daha sonra yola fırlattı. Korkunç görüntüler kulübede bulunan güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
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