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Dakikalarca İşkence Ettiği Kediyi Öldürdü! 3 Suç Kaydı Bulunan Güvenlik Görevlisi Tutuklandı

Dakikalarca İşkence Ettiği Kediyi Öldürdü! 3 Suç Kaydı Bulunan Güvenlik Görevlisi Tutuklandı

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
01.09.2024 - 18:33

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İstanbul'da bir sitede güvenlik görevlisi olarak çalışan Özgür K. isimli şahıs, kulübeye giren kediye dakikalarca işkence yaptıktan sonra üzerine basarak öldürdü. İşkence görüntüleri güvenlik kamerasına yansırken, şahsın 3 suç kaydı bulunduğu ve tutuklandığı öğrenildi. 

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İstanbul Başakşehir'de güvenlik görevlisi olarak çalışan Özgür K. (28), kulübenin içinde yakaladığı kediyi dakikalarca işkence yaparak öldürdü.

İstanbul Başakşehir'de güvenlik görevlisi olarak çalışan Özgür K. (28), kulübenin içinde yakaladığı kediyi dakikalarca işkence yaparak öldürdü.

Kediyi sallayarak sersemlettikten sonra üzerine basarak öldüren güvenlik görevlisi, daha sonra yola fırlattı. Korkunç görüntüler kulübede bulunan güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kediyi sallayarak sersemlettikten sonra üzerine basarak öldüren güvenlik görevlisi, daha sonra yola fırlattı. Korkunç görüntüler kulübede bulunan güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

(⚠️ HASSAS İÇERİK⚠️) 🎥 👇

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Eric Draven

bu insanlar toplum içinden izole edilmeli gerekirse akıl hastanesinde yada hapishanede tutulmalı..insan canı almanın cezasıyla aynı cezayı almalı..çünkü bir ... Devamını Gör

ernstunan

haklısın

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