Cami İçerisinde Menzil Şeyhi Muhammed Saki Elhüsyni'yi Gören Mürit Bayıldı!

Daha önce de bir çok defa lüks yaşantıları ve gündem olan hareketleriyle kamuoyunun dikkatini çeken Menzil Tarikatı içerisinden yeni bir görüntü geldi. Menzil Şeyhi Muhammed Saki Elhüseyni'nin camiye girişi esnasında bağıran bir mürit bayıldı. Muhammed Saki'nin duruma aldırış etmeden yürüdüğü anlar kameralara yansıdı.
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Kamuoyunun gündemine sıklıkla lüks araçlı konvoyları ve şatafatlı yapılarıyla gelen Menzil Tarikatı'nın şeyhlerinden biri olan Muhammed Saki Elhüseyni'nin camiye girişi esnasında ilginç bir olay yaşandı.
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Cami içerisinde yürüyen Muhammed Saki'yi gören müritlerden birisi bağırdığı esnada bayıldı. Duruma aldırış etmeden yürüyen Muhammed Saki'nin o anları cep telefonu kamerasına yansıdı.
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