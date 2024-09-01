Sahne Aldığı Mekana Gelen Bülent Ersoy'dan Güldüren Diyalog: "Tut Beni Diyorum Elimi Öpüyor Deli"

Bir Sprey Kapağı Vakası: Bir Jinekoloğa Meslek Hayatında Karşılaştığı En İlginç Vaka Soruldu

Ayının Başına Gelen Kedinin de Başına Geldi: Rize'de 1 Kilogram Bal Yiyen Kedi Fenalaştı

Farklı Göz Numaralarına Sahip İnsanlar İçin Bir Market Alışverişi Nasıl Gözükür?

Gelenek Değişmedi: KPSS Sınavına Genç Kalan Öğrenciler Sınava Alınmayınca Bir Kadın Gözyaşlarını Tutamadı

Bir Gelin Kendi Düğününe Gelinlikle Katılan Eltisini Paylaştı: "Asıl Kumar Kıbrıs'ta Değil Elti ile Oynanır"

Çocuklarıyla Yaşadığı Kazayı Spritüel Bir Olaya Bağlayan Kadının Anlattıkları Beyin Yaktı

Suratının Ortasına Sıkmış: Son Dönemde Kutlamaların Vazgeçilmezi Olan Köpük Güldüren Bir Kazaya Sebep Oldu