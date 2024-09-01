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Sahne Aldığı Mekana Gelen Bülent Ersoy'dan Güldüren Diyalog: "Tut Beni Diyorum Elimi Öpüyor Deli"

Sahne Aldığı Mekana Gelen Bülent Ersoy'dan Güldüren Diyalog: "Tut Beni Diyorum Elimi Öpüyor Deli"

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
01.09.2024 - 17:20

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Türk müziğinin 'Diva'sı olarak bilinen Bülent Ersoy'un 30 Ağustos'ta sahne aldığı mekana girişi öncesi yaşananlar izleyenleri güldürdü. Araçtan inmek için yardım isteyen Ersoy'un elinin öpülmesi üzerine 'Elimi öpüyor, tut beni diyorum. Deli...' dediği duyuldu. 

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Geçtiğimiz günlerde Alaçatı'da vereceği konser için bir mekana gelen Bülent Ersoy'un mekan girişinde yaşadığı diyalog güldürdü.

Geçtiğimiz günlerde Alaçatı'da vereceği konser için bir mekana gelen Bülent Ersoy'un mekan girişinde yaşadığı diyalog güldürdü.

Yeşil saçları ve kıyafetiyle yine dikkatleri üzerine çeken Diva, golf aracından inmek için karşısındaki kişiden yardım istedi. Bunun üzerine elinin öpülmesiyle büyük bir şaşkınlık yaşayan Ersoy, ""Elimi öpüyor, tut beni diyorum. Deli..." dedi. Ersoy'un sözleri sonrası kalabalık arasında gülüşmeler duyuldu.

Yeşil saçları ve kıyafetiyle yine dikkatleri üzerine çeken Diva, golf aracından inmek için karşısındaki kişiden yardım istedi. Bunun üzerine elinin öpülmesiyle büyük bir şaşkınlık yaşayan Ersoy, ""Elimi öpüyor, tut beni diyorum. Deli..." dedi. Ersoy'un sözleri sonrası kalabalık arasında gülüşmeler duyuldu.

İşte o görüntüler; 🎥 👇

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