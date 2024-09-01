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İpi Koptuğu İçin Yamulan Türk Bayrağını Düzeltmeye Çalışan Küçük Çocuk Görüntülerine Beğeni Yağdı

İpi Koptuğu İçin Yamulan Türk Bayrağını Düzeltmeye Çalışan Küçük Çocuk Görüntülerine Beğeni Yağdı

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
01.09.2024 - 16:35

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Bir okulun bahçesinde binaya asılan bayrağın ipinin koptuğunu fark eden iki çocuk bayrağı düzeletmek için pencerenin bulunduğu bölüme çıkarak, bayrağı düzeltmeye çalıştı. Küçük çocukların görüntüsü sosyal medyada büyük ilgi gördü. 

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Türkiye'de 7'den 70'e her vatandaşın büyük bir saygıyla yaklaştığı Türk bayrağının ipinin kopması sonucu yere doğru indiğini gören küçük çocuklar düzeltmek için büyük çaba gösterdi.

Türkiye'de 7'den 70'e her vatandaşın büyük bir saygıyla yaklaştığı Türk bayrağının ipinin kopması sonucu yere doğru indiğini gören küçük çocuklar düzeltmek için büyük çaba gösterdi.

Okulun duvarından pencere bölümüne tırmanan küçük çocuk bayrağın ipini tutarak düzeltmeye çalıştı. O anlar izleyenler tarafından büyük takdir gördü. İşte o görüntüler; 🎥

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