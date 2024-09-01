İpi Koptuğu İçin Yamulan Türk Bayrağını Düzeltmeye Çalışan Küçük Çocuk Görüntülerine Beğeni Yağdı

Bir okulun bahçesinde binaya asılan bayrağın ipinin koptuğunu fark eden iki çocuk bayrağı düzeletmek için pencerenin bulunduğu bölüme çıkarak, bayrağı düzeltmeye çalıştı. Küçük çocukların görüntüsü sosyal medyada büyük ilgi gördü.