Seren Serengil Sokak Hayvanları İçin Konuştu:'Hangi Padişah Hangi Cumhurbaşkanı Hayvanları Bir Yerlere Tıktı'

Tanju Özcan "Cumhurbaşkanı Görmesin" Diye Paylaştı: Dubai'de Bir Multimilyarder İçin Tasarlanan Uçak

Güvenlik Desen Var! Adana'da Bir Baba Çocuklarını Motoruna Astığı Çuvallara Koyarak Taşıdı

Bunlar Nasıl Paralar: Bir Baba Doğum Yapan Eşine Bebeğin Ağırlığı Kadar Altın ve Hediyeler Verdi