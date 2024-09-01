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Seren Serengil Sokak Hayvanları İçin Konuştu:'Hangi Padişah Hangi Cumhurbaşkanı Hayvanları Bir Yerlere Tıktı'

Seren Serengil Sokak Hayvanları İçin Konuştu:'Hangi Padişah Hangi Cumhurbaşkanı Hayvanları Bir Yerlere Tıktı'

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
01.09.2024 - 21:28

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Sahipsiz hayvanların toplatılarak barınaklara gönderilmesinin ve öldürülmesinin önünü açan yasal düzenlemeye yönelik tepkiler sürüyor. Binlerce kişinin katılımıyla Yenikapı Etkinlik Alanı’nda “Katliam Yasası’na Hayır” mitingi gerçekleştirildi.

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Sokak hayvanları için Yenikapı'da düzenlenen mitingde, televizyon ekranlarından tanıdığımız Seren Serengil de yer aldı. Serengil, etkinlikte sokak hayvanları için yaptığı çarpıcı konuşmasıyla gündeme geldi.

Sokak hayvanları için Yenikapı'da düzenlenen mitingde, televizyon ekranlarından tanıdığımız Seren Serengil de yer aldı. Serengil, etkinlikte sokak hayvanları için yaptığı çarpıcı konuşmasıyla gündeme geldi.

Mitinge katılan Serengil, "Hangi padişah, hangi başbakan, hangi Cumhurbaşkanı bu hayvanları bizden soyutlayıp da bir yerlere tıktı? Hiçbirisi halkını sevmedi mi?" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Mitinge katılan Serengil, "Hangi padişah, hangi başbakan, hangi Cumhurbaşkanı bu hayvanları bizden soyutlayıp da bir yerlere tıktı? Hiçbirisi halkını sevmedi mi?" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

İşte o anlar 🎥👇

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