'Karın mı Önde Annen mi?' Sorusuna Verdiği Cevap ile Kaynanasının Gözüne Giren Damat

'@gizmocelebi' ismiyle Instagram'da paylaşımlar yapan kadının annesinin sorusuna cevap veren eşinin o anlarına ait paylaşımı viral oldu.
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'Karın mı önde annen mi önde?' diye soran kayınvalidesine cevap veren Sinan isimli adam, 'Annem çok güzel yemek yapıyor da karım ne yapıyorsa ben onu yiyorum. Ben karıma bakarım, annemi ne yapayım, oradan çıktık gittik artık' dedi.
"Sinan diye yazılır 'Adam' diye okunur" diyerek o videoyu paylaşan Gizem Çelebi'nin annesi o anlarda damadı için, "Aferin damat gözüme girdin" dedi.
İşte o anlar: 👇
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