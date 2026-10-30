İstanbullu Gelin'in "Murat"ı Berkay Hardal'ın Eşiyle Paylaştığı Videodaki Son Hali Dikkat Çekti
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İstanbullu Gelin’de Murat Boran karakteriyle tanınan Berkay Hardal, 2019'dan bu yana oyunculuk yapmıyor. Kariyerinin henüz başındayken sektörden uzaklaşan Hardal, eşi Dilan Telkök’le Muğla’ya yerleşti ve sosyal medya için içerik üretmeye başladı. Çiftin paylaştığı son videoda Hardal’ın görünümündeki değişim takipçilerinin gözünden kaçmadı.
İstanbullu Gelin'in Murat'ı Berkay Hardal, kariyerinin henüz başındayken oyunculuğa nokta koydu.
Eşi Dilan Telkök'le Muğla'ya yerleşen Berkay Hardal, hayatını İstanbul'dan uzakta sürdürüyor.
Berkay Hardal'ın eşiyle paylaştığı son videodaki değişimi takipçilerinin gözünden kaçmadı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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