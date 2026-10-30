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İstanbullu Gelin'in "Murat"ı Berkay Hardal'ın Eşiyle Paylaştığı Videodaki Son Hali Dikkat Çekti

İstanbullu Gelin'in "Murat"ı Berkay Hardal'ın Eşiyle Paylaştığı Videodaki Son Hali Dikkat Çekti

Star tv yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
30.10.2026 - 22:02
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İstanbullu Gelin’de Murat Boran karakteriyle tanınan Berkay Hardal, 2019'dan bu yana oyunculuk yapmıyor. Kariyerinin henüz başındayken sektörden uzaklaşan Hardal, eşi Dilan Telkök’le Muğla’ya yerleşti ve sosyal medya için içerik üretmeye başladı. Çiftin paylaştığı son videoda Hardal’ın görünümündeki değişim takipçilerinin gözünden kaçmadı.

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İstanbullu Gelin'in Murat'ı Berkay Hardal, kariyerinin henüz başındayken oyunculuğa nokta koydu.

İstanbullu Gelin'in Murat'ı Berkay Hardal, kariyerinin henüz başındayken oyunculuğa nokta koydu.

2017-2019 yılları arasında Star TV'de yayınlanan İstanbullu Gelin, Özcan Deniz, Aslı Enver ve İpek Bilgin'in başrollerini paylaştığı kadrosuyla döneminin en çok konuşulan dizileri arasındaydı. Dizide Boran ailesinin en küçük oğlu Murat Boran'ı canlandıran Berkay Hardal, kısa sürede sevilen genç yüzlerden biri oldu.

İstanbullu Gelin'in ardından Meleklerin Aşkı'nda başrolde yer alan Hardal, son olarak 2019 yılında Kardeş Çocukları dizisinde izleyici karşısına çıktı. Ancak 1996 doğumlu oyuncu, henüz 20'li yaşlarının başındayken sektörden uzaklaşmayı seçti. Üstelik o tarihten bu yana yeni bir projede de görünmedi. Ekranlardan çekildikten sonra adı daha çok özel hayatıyla anılmaya başladı.

Eşi Dilan Telkök'le Muğla'ya yerleşen Berkay Hardal, hayatını İstanbul'dan uzakta sürdürüyor.

Eşi Dilan Telkök'le Muğla'ya yerleşen Berkay Hardal, hayatını İstanbul'dan uzakta sürdürüyor.

Berkay Hardal, oyuncu Dilan Telkök'le 2019 yılında sürpriz bir nikahla evlendi. Çift, pandemi nedeniyle erteledikleri düğünlerini 2021'de yaptı. Pandemi döneminde İstanbul'u terk eden ikili, Muğla'nın Köyceğiz ilçesine yerleşti. Önce kiralık bir evde yaşayan çift, ardından büyük bir bahçe içinde kendi evlerini inşa etti.

Hardal ve Telkök, Köyceğiz'deki evlerini hem yaşam hem de çalışma alanı olarak kullanıyor; sosyal medya hesapları için birlikte içerik üretiyor. Çiftin 24 Eylül 2024'te dünyaya gelen oğulları Noyan da paylaşımlarda sık sık yer alıyor.

Berkay Hardal'ın eşiyle paylaştığı son videodaki değişimi takipçilerinin gözünden kaçmadı.

Berkay Hardal'ın eşiyle paylaştığı son videodaki değişimi takipçilerinin gözünden kaçmadı.

Dilan Telkök'le birlikte yayınladığı son videoda Berkay Hardal'ın görünümü dikkat çekti. Kilo aldığı görülen oyuncuyu İstanbullu Gelin'deki haliyle hatırlayanlar, değişimi kısa sürede fark etti. Video sosyal medyada hızla yayılırken pek çok kullanıcı, Murat karakterinin üzerinden yıllar geçtiğini görünce şaşkınlığını dile getirdi.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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