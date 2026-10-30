İstanbullu Gelin'in "Murat"ı Berkay Hardal'ın Eşiyle Paylaştığı Videodaki Son Hali Dikkat Çekti

2017-2019 yılları arasında Star TV'de yayınlanan İstanbullu Gelin, Özcan Deniz, Aslı Enver ve İpek Bilgin'in başrollerini paylaştığı kadrosuyla döneminin en çok konuşulan dizileri arasındaydı. Dizide Boran ailesinin en küçük oğlu Murat Boran'ı canlandıran Berkay Hardal, kısa sürede sevilen genç yüzlerden biri oldu.

İstanbullu Gelin'in ardından Meleklerin Aşkı'nda başrolde yer alan Hardal, son olarak 2019 yılında Kardeş Çocukları dizisinde izleyici karşısına çıktı. Ancak 1996 doğumlu oyuncu, henüz 20'li yaşlarının başındayken sektörden uzaklaşmayı seçti. Üstelik o tarihten bu yana yeni bir projede de görünmedi. Ekranlardan çekildikten sonra adı daha çok özel hayatıyla anılmaya başladı.