Verdiği Kilolarla Gündem Olan Pelin Öztekin'in 6 Yıl Sonra Ekrana Döneceği Proje Belli Oldu

NOW ekranlarına yeni bir gündüz kuşağı programı geliyor. Kanalın yeni yarışma programı Gelinler Sofrada'nın ilk tanıtımı yayınlandı. Ancak tanıtımda en çok dikkat çeken detay, programın kendisi değil sunucusu oldu.

Gelinler Sofrada'nın sunuculuğunu oyuncu Pelin Öztekin üstlenecek. Uzun süredir ekranlardan uzak olan Öztekin, televizyona bu kez oyunculukla değil sunuculukla dönüyor.