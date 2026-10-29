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Verdiği Kilolarla Gündem Olan Pelin Öztekin'in 6 Yıl Sonra Ekrana Döneceği Proje Belli Oldu

Verdiği Kilolarla Gündem Olan Pelin Öztekin'in 6 Yıl Sonra Ekrana Döneceği Proje Belli Oldu

Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
29.10.2026 - 14:16
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NOW ekranlarına yeni bir gündüz kuşağı programı geliyor. Kanalın yeni yarışma programı Gelinler Sofrada'nın ilk tanıtımı yayınlandı. Ancak tanıtımda en çok dikkat çeken detay, programın kendisi değil sunucusu oldu.

Gelinler Sofrada'nın sunuculuğunu oyuncu Pelin Öztekin üstlenecek. Uzun süredir ekranlardan uzak olan Öztekin, televizyona bu kez oyunculukla değil sunuculukla dönüyor.

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Gelinler Sofrada'da her hafta beş yarışmacı büyük ödül için kıyasıya yarışacak.

Gelinler Sofrada'da her hafta beş yarışmacı büyük ödül için kıyasıya yarışacak.

Yarışmacılar hem mutfaktaki becerilerini hem de ev sahipliğindeki iddialarını ortaya koyacak. Yani yalnızca lezzetli yemekler yapmak yetmeyecek; sofrayı kurmak, misafiri ağırlamak ve rakiplerin karşısında iddiayı sonuna kadar korumak da yarışmanın bir parçası olacak.

Programın büyük ödülü ise oldukça iddialı: 10 altın bilezik.

Gündüz kuşağında yemek ve ev sahipliği yarışmaları uzun süredir sadık bir izleyici kitlesine sahip. NOW'un bu alana yeni bir formatla girmesi de bu nedenle merak konusu oldu.

Peki program ne zaman başlıyor? Gelinler Sofrada'nın yayın tarihi henüz açıklanmadı. Kanalın önümüzdeki günlerde yayın günü ve saatine dair bilgi paylaşması bekleniyor.

Pelin Öztekin, 6 yıl aradan sonra ekranlara sunucu olarak dönüyor.

Pelin Öztekin, 6 yıl aradan sonra ekranlara sunucu olarak dönüyor.

Pelin Öztekin, geniş kitlelerin hafızasına Çok Güzel Hareketler Bunlar ile kazındı. Skeçlerdeki performansıyla izleyicinin sevgisini kazanan ünlü oyuncuyu son olarak 2020 yılında Çatı Katı Aşk dizisinde izlemiştik.

Çatı Katı Aşk'ın ardından uzun bir süre yeni bir televizyon projesinde yer almayan Öztekin'in dönüşü, tanıtımın yayınlanmasıyla birlikte gündem oldu. Üstelik bu dönüş bir yarışma programının sunucu koltuğuyla gerçekleşecek. Böylece yıllardır oyunculuğuyla tanıdığımız Öztekin'i bu kez bambaşka bir rolde, yarışmacıları ağırlayan ve yarışmayı yöneten isim olarak izleyeceğiz.

Ünlü oyuncu Pelin Öztekin'in son hali de gözlerden kaçmadı.

Ünlü oyuncu Pelin Öztekin'in son hali de gözlerden kaçmadı.

Tanıtımla birlikte Pelin Öztekin'in son hali de dikkat çekti. Öztekin, bir süre önce verdiği kilolarla gündem olmuştu. Tanıtımda izleyicinin karşısına çıkan oyuncunun değişimi yeniden konuşulmaya başlandı.

Öte yandan Öztekin'in sunuculuk performansı da merak edilen konular arasında. Komedi geçmişi ve sahne enerjisiyle bilinen oyuncunun gündüz kuşağına nasıl bir renk katacağı, programın ilk bölümüyle birlikte belli olacak.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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