Verdiği Kilolarla Gündem Olan Pelin Öztekin'in 6 Yıl Sonra Ekrana Döneceği Proje Belli Oldu
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NOW ekranlarına yeni bir gündüz kuşağı programı geliyor. Kanalın yeni yarışma programı Gelinler Sofrada'nın ilk tanıtımı yayınlandı. Ancak tanıtımda en çok dikkat çeken detay, programın kendisi değil sunucusu oldu.
Gelinler Sofrada'nın sunuculuğunu oyuncu Pelin Öztekin üstlenecek. Uzun süredir ekranlardan uzak olan Öztekin, televizyona bu kez oyunculukla değil sunuculukla dönüyor.
Gelinler Sofrada'da her hafta beş yarışmacı büyük ödül için kıyasıya yarışacak.
Pelin Öztekin, 6 yıl aradan sonra ekranlara sunucu olarak dönüyor.
Ünlü oyuncu Pelin Öztekin'in son hali de gözlerden kaçmadı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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