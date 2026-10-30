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Tuzlu Kahve'nin "Derin"i Eda Ece'nin Set Arkadaşı Nazara Karşı Göbek Deliğini Bantlıyormuş

Tuzlu Kahve'nin "Derin"i Eda Ece'nin Set Arkadaşı Nazara Karşı Göbek Deliğini Bantlıyormuş

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
30.10.2026 - 21:43
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Tuzlu Kahve'nin 'Derin'i Eda Ece, konuk olduğu Enis Arıkan ile Boş Ders'te set hayatına dair dikkat çekici bir ayrıntı paylaştı. Ekipten birinin her gün sete gelmeden önce uyguladığı nazar önlemi kısa sürede konuşulmaya başladı. Eda Ece hikâyeyi anlattı ama o kişinin kim olduğunu saklı tuttu.

KAYNAK: Enis Arıkan ile Boş Ders

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Tuzlu Kahve'deki rol arkadaşı Enis Arıkan'ın Boş Ders programına Şevval Sam'la beraber konuk olan Eda Ece, çarpıcı bir itirafta bulundu.

Tuzlu Kahve'deki rol arkadaşı Enis Arıkan'ın Boş Ders programına Şevval Sam'la beraber konuk olan Eda Ece, çarpıcı bir itirafta bulundu.

Enis Arıkan'ın sorularını yanıtlayan Eda Ece, setten bir arkadaşının nazardan korunmak için başvurduğu acayip yöntemi açıkladı. Anlattığına göre ekipteki bir isim, kendini kötü gözlerden korumak için oldukça sıra dışı bir yönteme başvuruyor.

Tuzlu Kahve'nin Derin'i Eda Ece, arkadaşının nazardan korunma yöntemini 'Kötü enerjiden, kıskançlıktan ve nazardan korunmak için göbek deliğine gül yağı sürüp üstünü bantlayıp sete geliyor.' sözleriyle açıkladı.

Yani söz konusu kişi için gün, gül yağı ve bir parça bantla başlıyor. Üstelik Eda Ece'nin anlatımına bakılırsa bu bir kerelik değil, sete her gelişte tekrarlanan bir alışkanlık.

Eda Ece ritüeli anlattı ama ekip arkadaşının adını vermedi.

Eda Ece ritüeli anlattı ama ekip arkadaşının adını vermedi.

Eda Ece hikayeyi paylaşırken bir konuda özellikle dikkatli davrandı. Ekip arkadaşının adını vermediği gibi tahminlerin önünü de baştan kesip 'Oyuncu değil bu kişi, boşuna magazine düşmesin.' dedi.

Bu sözlerle hem kadrodaki oyuncuları olası yorumların dışında bıraktı hem de kamera arkasında çalışan arkadaşının adının gündeme taşınmasını engelledi. Kişinin sette hangi görevde çalıştığına dair ise bir ayrıntı paylaşmadı.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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