Tuzlu Kahve'nin "Derin"i Eda Ece'nin Set Arkadaşı Nazara Karşı Göbek Deliğini Bantlıyormuş

Enis Arıkan'ın sorularını yanıtlayan Eda Ece, setten bir arkadaşının nazardan korunmak için başvurduğu acayip yöntemi açıkladı. Anlattığına göre ekipteki bir isim, kendini kötü gözlerden korumak için oldukça sıra dışı bir yönteme başvuruyor.

Tuzlu Kahve'nin Derin'i Eda Ece, arkadaşının nazardan korunma yöntemini 'Kötü enerjiden, kıskançlıktan ve nazardan korunmak için göbek deliğine gül yağı sürüp üstünü bantlayıp sete geliyor.' sözleriyle açıkladı.

Yani söz konusu kişi için gün, gül yağı ve bir parça bantla başlıyor. Üstelik Eda Ece'nin anlatımına bakılırsa bu bir kerelik değil, sete her gelişte tekrarlanan bir alışkanlık.