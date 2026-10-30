Tuzlu Kahve'nin "Derin"i Eda Ece'nin Set Arkadaşı Nazara Karşı Göbek Deliğini Bantlıyormuş
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Tuzlu Kahve'nin 'Derin'i Eda Ece, konuk olduğu Enis Arıkan ile Boş Ders'te set hayatına dair dikkat çekici bir ayrıntı paylaştı. Ekipten birinin her gün sete gelmeden önce uyguladığı nazar önlemi kısa sürede konuşulmaya başladı. Eda Ece hikâyeyi anlattı ama o kişinin kim olduğunu saklı tuttu.
KAYNAK: Enis Arıkan ile Boş Ders
Tuzlu Kahve'deki rol arkadaşı Enis Arıkan'ın Boş Ders programına Şevval Sam'la beraber konuk olan Eda Ece, çarpıcı bir itirafta bulundu.
Eda Ece ritüeli anlattı ama ekip arkadaşının adını vermedi.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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