İstanbul'da Bu Hafta Sonu Çocuklarla Yapılacak Etkinlikler: 31 Ekim - 1 Kasım Ailenize Çok İyi Gelecek!

Avrupa Yakası Tiyatro ve Sahne Oyunları
Ege ile Gaga Müzikali
Tarih ve Saat: 31 Ekim Cumartesi | 13.00 ve 15.00
Mekân: Mall of İstanbul Moi Sahne (Başakşehir)
Açıklama: Ekranların sevilen dedektif ikilisi Ege ile Gaga, doğadaki gizemleri çözmek adına minik izleyicileri eğlenceli bir araştırmanın parçası yapmaktadır. Müzikal formundaki yapım, çocuklarda çevre bilinci ve gözlem yeteneğini neşeli şarkılar eşliğinde pekiştirmeyi amaçlamaktadır.
Keloğlan
Tarih ve Saat: 31 Ekim Cumartesi | 13.00
Mekân: Ortaköy Kültür Merkezi Afife Jale Sahnesi (Beşiktaş)
Açıklama: Geleneksel Türk masal kahramanı Keloğlan'ın saflığı ve pratik zekâsını merkeze alan yapım, interaktif diyaloglarla sahneye taşınmaktadır. Oyun, dürüstlük ve problem çözme becerilerinin değerini mizahi bir anlatımla minik seyircilere aktarmaktadır.
Karlar Ülkesi Doğum Günü Partisi
Tarih ve Saat: 31 Ekim Cumartesi | 13.00 ve 15.00
Mekân: Torium Sahne (Esenyurt / Beylikdüzü)
Açıklama: Popüler kış masalı evreninde geçen prodüksiyon, prenseslerin düzenlediği sürpriz kutlama etrafında gelişen maceraları konu edinmektedir. Rengârenk kostümler ve dinamik koreografiler eşliğinde sahnelenen oyun, çocuklara unutulmaz bir parti atmosferi sunmaktadır.
Winnie The Pooh Müzikali
Tarih ve Saat: 31 Ekim Cumartesi | 13.00 ve 15.00
Mekân: House of Performance (HoP) Sahne (Bakırköy)
Açıklama: Yüz Dönüm Ormanı'nın sevimli sakinleri, tükenen bal kavanozunu yeniden doldurmak amacıyla macera dolu bir keşif yolculuğuna çıkmaktadır. Dayanışma ve empati temalarını işleyen yapım, pedagog onaylı müzikal anlatımıyla miniklerin beğenisini kazanmaktadır.
Balkabağı Kasabası
Tarih ve Saat: 31 Ekim Cumartesi | 13.00
Mekân: Fişekhane İkinci Sahne (Zeytinburnu)
Açıklama: Sonbahar ve hasat temalı kurgusal bir dünyayı ele alan gösteri, minik karakterlerin kasaba yaşamındaki yardımlaşmasını sahneye yansıtmaktadır. Özgün sahne dekorları ve melodik tınılarıyla oyun, çocukların hayal gücünü geliştirmeyi hedeflemektedir.
Ho Ho Ho! Müzikali
Tarih ve Saat: 31 Ekim Cumartesi | 13.00 ve 15.00
Mekân: Akatlar Kültür Merkezi (Beşiktaş)
Açıklama: Yeni yıl heyecanını sahneye taşıyan müzikal, sürprizlerle örülü bir serüveni dinamik şarkılarla buluşturmaktadır. Çocukların ritim duygusunu ve sahne etkileşimini güçlendiren yapım, ailece izlenebilecek coşkulu bir gösteri sunmaktadır.
Süper Patates ve Kaçak Bezelye - Gizemli Bir Gece
Tarih ve Saat: 31 Ekim Cumartesi | 13.00
Mekân: Imagineer Studio Kanyon (Levent)
Açıklama: Popüler çocuk edebiyatı uyarlaması olan oyunda Süper Patates, süpermarkette Kaçak Bezelye'nin sebep olduğu yaramazlıkların peşine düşmektedir. Mizahi kurgusuyla öne çıkan tiyatro, çocuklara sağlıklı besinleri tanıtırken analitik düşünme dürtüsünü harekete geçirmektedir.
Mini Minnak Kabare
Tarih ve Saat: 31 Ekim Cumartesi | 13.00
Mekân: Sonsuz Tiyatro (Şişli)
Açıklama: Farklı skeçlerden meydana gelen kabare formatındaki yapım, erken yaştaki çocukların günlük yaşam durumlarına mizahi bir ayna tutmaktadır. İnteraktif kurgusu sayesinde minik seyirciler sahnedeki diyaloglara doğrudan katılım sağlayarak eğlenceli anlar yaşamaktadır.
Pinokyo Çocuk Tiyatrosu
Tarih ve Saat: 31 Ekim Cumartesi | 14.00
Mekân: Trump Sahne (Mecidiyeköy)
Açıklama: Ahşap kukla Pinokyo'nun gerçek bir çocuğa dönüşebilmek için verdiği dürüstlük ve sorumluluk sınavı klasik anlatıya sadık kalarak aktarılmaktadır. Sahne dili, aile bağlarını yüceltirken miniklere doğru sözlü olmanın erdemini görsel bir anlatımla öğretmektedir.
Don Kişot Çocuk Tiyatrosu
Tarih ve Saat: 31 Ekim Cumartesi | 16.00
Mekân: Trump Sahne (Mecidiyeköy)
Açıklama: Şövalyelik ideallerinin peşinden koşan Don Kişot ve yoldaşı Sanço Panço'nun serüvenleri çocuk seyirci düzeyine uyarlanarak sahnelenmektedir. Temsil, cesaret ve hayal kurma özgürlüğünü eğlendirici teatral unsurlarla çocukların dünyasına taşımaktadır.
Komşum Viyol Ailesi
Tarih ve Saat: 31 Ekim Cumartesi | 13.00
Mekân: Maximum Uniq Box (Maslak / Sarıyer)
Açıklama: Yaylı çalgılar ailesinin üyelerini sevimli bir mahalle komşuluğu kurgusu üzerinden tanıtan yapım, klasik müzik enstrümanlarını dramatize etmektedir. Çocuklara erken yaşta enstrüman sevgisi aşılayan performans, görsel ve işitsel estetiği başarıyla birleştirmektedir.
Usta Hoppun Oyuncakçısı
Tarih ve Saat: 31 Ekim Cumartesi | 13.00
Mekân: Taksim İstiklal Sahne (Beyoğlu)
Açıklama: Eski bir oyuncakçı dükkânında canlanan oyuncakların başından geçen serüven, üretmenin ve paylaşmanın kıymetini anlatmaktadır. Sıcak dekor tasarımı ve nostaljik öyküsüyle yapım, çocukların duygusal gelişimine ve dostluk algısına katkı sağlamaktadır.
Timecraft Çocuk Tiyatro Oyunu
Tarih ve Saat: 1 Kasım Pazar | 13.00 ve 15.00
Mekân: House of Performance (HoP) Sahne (Bakırköy)
Açıklama: Zaman yolculuğu temasını dijital evren dinamikleriyle harmanlayan oyun, zamana karşı yarışan genç kahramanların macerasını sahnelemektedir. Bilim kurgusal öğelerle güçlendirilen temsil, çocukların teknolojiye bilinçli ve yaratıcı biçimde yaklaşmasını desteklemektedir.
Keloğlan (Torium)
Tarih ve Saat: 1 Kasım Pazar | 13.00 ve 15.00
Mekân: Torium Sahne (Esenyurt / Haramidere)
Açıklama: Karşılaştığı haksızlıklara karşı zekice ve sevimli planlar kuran Keloğlan'ın masalsı öyküsü seyirciyle buluşmaktadır. Eğitici alt metinleri mizahla harmanlayan yapım, çocuklara adalet duygusunun ve sağduyunun önemini aşılamaktadır.
Ho Ho Ho! Müzikali (Mall of İstanbul)
Tarih ve Saat: 1 Kasım Pazar | 13.00 ve 15.00
Mekân: Mall of İstanbul Moi Sahne (Başakşehir)
Açıklama: Festival hazırlıkları içerisindeki sevimli kahramanların komik aksiliklerle yüzleşmesini anlatan yüksek tempolu bir aile müzikalidir. Canlı dansları ve göz alıcı sahne ışıklarıyla prodüksiyon, çocuklara keyifli bir hafta sonu şöleni vadetmektedir.
Süper Patates ve Kaçak Bezelye - Gizemli Bir Gece (Kanyon)
Tarih ve Saat: 1 Kasım Pazar | 13.00
Mekân: Imagineer Studio Kanyon (Levent)
Açıklama: Gecenin sessizliğinde manav tezgâhlarında başlayan neşeli kovalamaca, merak uyandırıcı olaylar zinciriyle sahnelenmektedir. Çocuklar, Süper Patates'in dedektiflik hamlelerini heyecanla takip ederken takım çalışmasının kıymetini kavramaktadır.
Çizmeli Kedi Müzikal Çocuk Oyunu
Tarih ve Saat: 1 Kasım Pazar | 13.00
Mekân: Akatlar Kültür Merkezi (Beşiktaş)
Açıklama: Sahibine mutluluk ve refah kazandırmak için parlak çizmelerini giyen zeki kedinin maceraları müzikal formatta sahneye taşınmaktadır. Çarpıcı kostümleri ve akılda kalıcı şarkılarıyla oyun, klasik dünya masalını çağdaş tiyatro estetiğiyle buluşturmaktadır.
Alice
Tarih ve Saat: 1 Kasım Pazar | 13.00
Mekân: Fişekhane İkinci Sahne (Zeytinburnu)
Açıklama: Tavşan deliğinden bambaşka bir dünyaya adım atan Alice'in sıra dışı varlıklarla kurduğu dostluklar tiyatro sahnesinde hayat bulmaktadır. Mantık sınırlarını zorlayan bu düşsel atmosfer, çocukların hayal dünyasını ve yaratıcı düşünme gücünü genişletmektedir.
Happy Pig's Öğreniyor
Tarih ve Saat: 1 Kasım Pazar | 13.00
Mekân: Şişli Tiyatrosu (Şişli)
Açıklama: Sevimli domuzcuk ve dostlarının çevrelerini tanıma maceralarını konu alan oyun, okul öncesi döneme hitap etmektedir. Temel nezaket kurallarını ve paylaşmayı melodik diyaloglarla anlatan yapım, miniklere rehberlik etmektedir.
Süper Kediler Tiyatro Oyunu
Tarih ve Saat: 1 Kasım Pazar | 15.00
Mekân: Şişli Tiyatrosu (Şişli)
Açıklama: Şehir sokaklarını koruyan ve yardımlaşmayı ilke edinen kahraman kedilerin macerasını anlatan dinamik bir sahne yapımıdır. Çocuklara hayvan sevgisini aşılayan eser, yüksek enerjili müzikal koreografileriyle öne çıkmaktadır.
Şaşkın Uşak Çocuk Tiyatrosu
Tarih ve Saat: 1 Kasım Pazar | 13.00
Mekân: Holly Sahne Cafe (Beyoğlu)
Açıklama: Bir konakta çalışan sevimli ve sakar uşağın başına gelen talihsizlikleri aktaran neşeli bir durum komedisidir. Çocukları kahkahaya davet eden oyun, iyi niyetin ve dürüst çabanın her şeyden kıymetli olduğunu vurgulamaktadır.
Anadolu Yakası Tiyatro ve Sahne Oyunları
Kurabiye Adam Müzikali
Tarih ve Saat: 31 Ekim Cumartesi | 11.00
Mekân: Hilltown Seyirlik Sahne (Maltepe)
Açıklama: Fırından kaçan sevimli Kurabiye Adam'ın peşine düşen kasaba sakinlerinin öyküsü hareketli şarkılar eşliğinde sahnelenmektedir. Çocukların ilgisini çeken renkli dekor tasarımı, özgüven ve bireysel yeteneklerin önemi üzerine pozitif mesajlar vermektedir.
Kaplumbağa ile Tavşan
Tarih ve Saat: 31 Ekim Cumartesi | 12.00
Mekân: Caddebostan Kültür Merkezi (CKM) B Salonu (Kadıköy)
Açıklama: Ezop masallarının klasiği olan yarış hikâyesi, sabır ve kararlılığın kibirden daha üstün olduğunu minik izleyicilere kanıtlamaktadır. Canlı diyalogları ve sevimli tiplemeleriyle yapım, çocuklara spor ahlakı ve azim kavramlarını eğlendirici bir dille kazandırmaktadır.
Küçük Kara Balık
Tarih ve Saat: 31 Ekim Cumartesi | 13.00 ve 15.00
Mekân: Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi (Kadıköy)
Açıklama: Samed Behrengi'nin klasikleşen yapıtı, dünyayı keşfetmek için dereden denize uzanan cesur bir balığın yolculuğunu konu almaktadır. Çocuklara merak duygusu ve sorgulama cesareti aşılayan temsil, görsel ve lirik anlatımıyla seyircileri büyülemektedir.
Starry Night
Tarih ve Saat: 31 Ekim Cumartesi | 13.00 ve 15.00
Mekân: Caddebostan Kültür Merkezi (CKM) (Kadıköy)
Açıklama: Sanatın ve yıldızlı gökyüzünün masalsı renklerini sahneye uyarlayan gösteri, görsel estetiği teatral anlatımla birleştirmektedir. Temsil, çocukların plastik sanatlara, resme ve soyut düşünmeye olan ilgisini duyusal olarak beslemektedir.
Charlie'nin Çikolata Fabrikasında
Tarih ve Saat: 31 Ekim Cumartesi | 13.00 ve 15.00
Mekân: Kadıköy Barış Manço Kültür Merkezi (Kadıköy)
Açıklama: Altın bileti kazanarak Bay Wonka'nın fabrikasına adım atan Charlie'nin dürüstlük ve sevgi dolu serüveni sahnelenmektedir. Pedagog onaylı müzikli oyun, bencillik ve açgözlülüğün getirdiği sorunları mizahi bir yaklaşımla gözler önüne sermektedir.
Susam Sokağı 'Kurabiye Operasyonu'
Tarih ve Saat: 31 Ekim Cumartesi | 14.00
Mekân: İBB Şile Kültür Merkezi (Şile)
Açıklama: Eğitici çocuk klasiği Susam Sokağı karakterleri, kaybolan kurabiyelerin izini sürmek üzere eğlenceli bir dedektiflik serüvenine girişmektedir. Oyun, çocuklara ipuçlarını değerlendirme becerisini kazandırırken arkadaşça paylaşmanın değerini hatırlatmaktadır.
Ağustos Böceği ile Karınca
Tarih ve Saat: 31 Ekim Cumartesi | 14.00
Mekân: Caddebostan Kültür Merkezi (CKM) B Salonu (Kadıköy)
Açıklama: Müzikle yaşayan ağustos böceği ile kış için çalışan karıncanın yaşam felsefelerini uzlaştıran çağdaş bir fabl uyarlamasıdır. Eser, emeğin değerini vurgularken sanatın ve müziğin de hayatın vazgeçilmez bir parçası olduğunu çocuklara aktarmaktadır.
Süper Patates ve Kaçak Bezelye - Şaka mı Şeker mi?
Tarih ve Saat: 31 Ekim Cumartesi | 13.00
Mekân: Akasya Kültür Sanat Sahnesi (AKS) (Acıbadem / Üsküdar)
Açıklama: Cadılar Bayramı temasıyla sahnelenen bu özel oyunda sevimli kahramanlar kostümlü bir eğlence atmosferinde maceraya atılmaktadır. Komik olay örgüleri ve neşeli şarkılar, çocukların salon atmosferine katılarak keyifli dakikalar geçirmesini sağlamaktadır.
Mummenschanz - 50 Years
Tarih ve Saat: 31 Ekim Cumartesi 20.30 | 1 Kasım Pazar 15.00
Mekân: Paribu Art Ana Sahne (Kadıköy)
Açıklama: Dünyaca ünlü İsviçreli mim ve maske tiyatrosu topluluğu, sıradan nesneleri konuşmasız bir beden diliyle sanata dönüştürmektedir. Çocukların ve ailelerin birlikte izleyebileceği yapım, yaratıcı zekânın sınırlarını zorlayan görsel bir şölen sunmaktadır.
Süper Patates ve Kaçak Bezelye - Şaka mı Şeker mi? (Pazar)
Tarih ve Saat: 1 Kasım Pazar | 13.00
Mekân: Akasya Kültür Sanat Sahnesi (AKS) (Acıbadem / Üsküdar)
Açıklama: Sevilen karakterler arasındaki eğlenceli kovalamaca, Pazar günkü seansında da tematik kostümler ve interaktif esprilerle sürmektedir. Yapım, çocuk seyircilere arkadaşlık bağlarının ve yardımlaşmanın zorlukları çözmedeki gücünü sevimli bir dille göstermektedir.
Pinokyo Çocuk Tiyatrosu (Kozyatağı)
Tarih ve Saat: 1 Kasım Pazar | 13.00 ve 15.00
Mekân: Kozyatağı Kültür Merkezi (Kadıköy)
Açıklama: Geppetto ustanın elinde can bulan tahta kuklanın insan olma yolunda verdiği mücadele sahneye taşınmaktadır. Eser, minik seyircilere yalandan uzak durmanın, çalışkanlığın ve aile sevgisinin kıymetini duygusal bir tonla anlatmaktadır.
80 Günde Dünya Turu
Tarih ve Saat: 1 Kasım Pazar | 13.00 ve 15.00
Mekân: Kadıköy Barış Manço Kültür Merkezi (Kadıköy)
Açıklama: Jules Verne'in ünlü yapıtından esinlenen oyunda Phileas Fogg ve sadık yardımcısının zamanla yarıştığı macera dolu yolculuk canlandırılmaktadır. Sahnelenen temsil, çocukların coğrafya, kültür çeşitliliği ve pes etmeme erdemine dair merakını canlı tutmaktadır.
Oliver Twist
Tarih ve Saat: 1 Kasım Pazar | 13.00 ve 15.00
Mekân: Caddebostan Kültür Merkezi (CKM) A Salonu (Kadıköy)
Açıklama: Charles Dickens'ın unutulmaz eseri, çocuk izleyici profiline uygun hareketli ve müzikli bir tiyatro diliyle yeniden kurgulanmıştır. Küçük Oliver'ın iyilikten sapmayan ilkeli duruşu, merhamet ve dürüstlüğün hayatı güzelleştiren gücünü miniklere göstermektedir.
Çizmeli Kedi (Halis Kurtça)
Tarih ve Saat: 1 Kasım Pazar | 15.00
Mekân: Kadıköy Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi (Kadıköy)
Açıklama: Çizmeli Kedi'nin kıvrak zekâsıyla geliştirdiği planları ve krallık sarayındaki komik olayları sahneye getiren bir temsilidir. İnteraktif mizah anlayışı sayesinde çocuklar, sahnedeki olay örgüsünün bir parçası haline gelerek keyifle eğlenmektedir.
Hayvanlar ve Çocuklar
Tarih ve Saat: 1 Kasım Pazar | 15.30
Mekân: Ataşehir Mavi Uçurtma Tiyatrosu (Ataşehir)
Açıklama: Doğadaki hayvanların dünyasını ve onların miniklerle kurduğu sevgi bağını merkeze alan pedagojik bir sahne eseridir. Sahnelenen yapım, çocuklara ekosistemi koruma ve patili dostlarımıza merhametle yaklaşma sorumluluğu kazandırmaktadır.
Neci'nin Diji Maceraları
Tarih ve Saat: 1 Kasım Pazar | 13.00
Mekân: Kartal Sanat Tiyatrosu (Kartal)
Açıklama: Dijital ekranların cazibesine kapılan Neci'nin sanal oyunlar ile gerçek hayat arasındaki dengeyi keşfetme yolculuğudur. Çocukların ekran sürelerini yönetmelerine ve açık hava oyunlarının neşesini kavramalarına yönelik eğitici iletiler sunmaktadır.
Kuğu Gölü Çocuk Balesi
Tarih ve Saat: 1 Kasım Pazar | 14.00
Mekân: Kadıköy Eğitim Sahnesi (Kadıköy)
Açıklama: Çaykovski'nin klasik bale eseri, çocukların odaklanma sürelerine uygun biçimde kısaltılarak sade koreografilerle sunulmaktadır. Gösteri, çocukların estetik zevkini beslerken klasik müziğin ve dans sanatının zarafetini sahneye taşımaktadır.
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