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İstanbul'da Bu Hafta Sonu Çocuklarla Yapılacak Etkinlikler: 31 Ekim - 1 Kasım Ailenize Çok İyi Gelecek!

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Çocuklarla Yapılacak Etkinlikler: 31 Ekim - 1 Kasım Ailenize Çok İyi Gelecek!

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
30.10.2026 - 22:07
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İstanbul'da çocuklarınızla birlikte hem eğlenceli hem de öğretici bir hafta sonu geçirmek istiyorsanız, sizin için birbirinden keyifli rotalar oluşturduk. Çocukların sadece gezip görmekle kalmayacağı, aynı zamanda izleyerek, dokunarak ve dinleyerek öğrenebilecekleri pek çok alternatif Anadolu ve Avrupa Yakası'nda sizi bekliyor. 

Bilimden sanata, oyuncak tarihinden denizaltı dünyasına kadar geniş bir yelpazede sunulan bu keşif duraklarını keşfedebilirsiniz. İster tiyatro, ister sinema... Müze, opera, bale, müzikal, atölyeler ya da sergiler tercihiniz olabilir. Peki, İstanbul'da bu hafta sonu çocuklarla ne yapılır? Bu hafta sonu hangi çocuk filmi vizyonda? Hangi tiyatro oyunu var?  31 Ekim - 1 Kasım'da hangi müzeye, atölyeye ya da sergiye gidilir? 

UYARI: Bilet almak ve etkinliğin hâlâ geçerli olduğunu teyit etmek için bilet alma uygulamalarını kullanabilirsiniz. Bu bir reklam içeriği değil, eğitici ve eğlenceli tavsiye listesidir. 

İşte, detaylar...

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İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Çocuk Oyununa Gidilir?

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Çocuk Oyununa Gidilir?

Avrupa Yakası Tiyatro ve Sahne Oyunları

Ege ile Gaga Müzikali

  • Tarih ve Saat: 31 Ekim Cumartesi | 13.00 ve 15.00

  • Mekân: Mall of İstanbul Moi Sahne (Başakşehir)

  • Açıklama: Ekranların sevilen dedektif ikilisi Ege ile Gaga, doğadaki gizemleri çözmek adına minik izleyicileri eğlenceli bir araştırmanın parçası yapmaktadır. Müzikal formundaki yapım, çocuklarda çevre bilinci ve gözlem yeteneğini neşeli şarkılar eşliğinde pekiştirmeyi amaçlamaktadır.

Keloğlan

  • Tarih ve Saat: 31 Ekim Cumartesi | 13.00

  • Mekân: Ortaköy Kültür Merkezi Afife Jale Sahnesi (Beşiktaş)

  • Açıklama: Geleneksel Türk masal kahramanı Keloğlan'ın saflığı ve pratik zekâsını merkeze alan yapım, interaktif diyaloglarla sahneye taşınmaktadır. Oyun, dürüstlük ve problem çözme becerilerinin değerini mizahi bir anlatımla minik seyircilere aktarmaktadır.

Karlar Ülkesi Doğum Günü Partisi

  • Tarih ve Saat: 31 Ekim Cumartesi | 13.00 ve 15.00

  • Mekân: Torium Sahne (Esenyurt / Beylikdüzü)

  • Açıklama: Popüler kış masalı evreninde geçen prodüksiyon, prenseslerin düzenlediği sürpriz kutlama etrafında gelişen maceraları konu edinmektedir. Rengârenk kostümler ve dinamik koreografiler eşliğinde sahnelenen oyun, çocuklara unutulmaz bir parti atmosferi sunmaktadır.

Winnie The Pooh Müzikali

  • Tarih ve Saat: 31 Ekim Cumartesi | 13.00 ve 15.00

  • Mekân: House of Performance (HoP) Sahne (Bakırköy)

  • Açıklama: Yüz Dönüm Ormanı'nın sevimli sakinleri, tükenen bal kavanozunu yeniden doldurmak amacıyla macera dolu bir keşif yolculuğuna çıkmaktadır. Dayanışma ve empati temalarını işleyen yapım, pedagog onaylı müzikal anlatımıyla miniklerin beğenisini kazanmaktadır.

Balkabağı Kasabası

  • Tarih ve Saat: 31 Ekim Cumartesi | 13.00

  • Mekân: Fişekhane İkinci Sahne (Zeytinburnu)

  • Açıklama: Sonbahar ve hasat temalı kurgusal bir dünyayı ele alan gösteri, minik karakterlerin kasaba yaşamındaki yardımlaşmasını sahneye yansıtmaktadır. Özgün sahne dekorları ve melodik tınılarıyla oyun, çocukların hayal gücünü geliştirmeyi hedeflemektedir.

Ho Ho Ho! Müzikali

  • Tarih ve Saat: 31 Ekim Cumartesi | 13.00 ve 15.00

  • Mekân: Akatlar Kültür Merkezi (Beşiktaş)

  • Açıklama: Yeni yıl heyecanını sahneye taşıyan müzikal, sürprizlerle örülü bir serüveni dinamik şarkılarla buluşturmaktadır. Çocukların ritim duygusunu ve sahne etkileşimini güçlendiren yapım, ailece izlenebilecek coşkulu bir gösteri sunmaktadır.

Süper Patates ve Kaçak Bezelye - Gizemli Bir Gece

  • Tarih ve Saat: 31 Ekim Cumartesi | 13.00

  • Mekân: Imagineer Studio Kanyon (Levent)

  • Açıklama: Popüler çocuk edebiyatı uyarlaması olan oyunda Süper Patates, süpermarkette Kaçak Bezelye'nin sebep olduğu yaramazlıkların peşine düşmektedir. Mizahi kurgusuyla öne çıkan tiyatro, çocuklara sağlıklı besinleri tanıtırken analitik düşünme dürtüsünü harekete geçirmektedir.

Mini Minnak Kabare

  • Tarih ve Saat: 31 Ekim Cumartesi | 13.00

  • Mekân: Sonsuz Tiyatro (Şişli)

  • Açıklama: Farklı skeçlerden meydana gelen kabare formatındaki yapım, erken yaştaki çocukların günlük yaşam durumlarına mizahi bir ayna tutmaktadır. İnteraktif kurgusu sayesinde minik seyirciler sahnedeki diyaloglara doğrudan katılım sağlayarak eğlenceli anlar yaşamaktadır.

Pinokyo Çocuk Tiyatrosu

  • Tarih ve Saat: 31 Ekim Cumartesi | 14.00

  • Mekân: Trump Sahne (Mecidiyeköy)

  • Açıklama: Ahşap kukla Pinokyo'nun gerçek bir çocuğa dönüşebilmek için verdiği dürüstlük ve sorumluluk sınavı klasik anlatıya sadık kalarak aktarılmaktadır. Sahne dili, aile bağlarını yüceltirken miniklere doğru sözlü olmanın erdemini görsel bir anlatımla öğretmektedir.

Don Kişot Çocuk Tiyatrosu

  • Tarih ve Saat: 31 Ekim Cumartesi | 16.00

  • Mekân: Trump Sahne (Mecidiyeköy)

  • Açıklama: Şövalyelik ideallerinin peşinden koşan Don Kişot ve yoldaşı Sanço Panço'nun serüvenleri çocuk seyirci düzeyine uyarlanarak sahnelenmektedir. Temsil, cesaret ve hayal kurma özgürlüğünü eğlendirici teatral unsurlarla çocukların dünyasına taşımaktadır.

Komşum Viyol Ailesi

  • Tarih ve Saat: 31 Ekim Cumartesi | 13.00

  • Mekân: Maximum Uniq Box (Maslak / Sarıyer)

  • Açıklama: Yaylı çalgılar ailesinin üyelerini sevimli bir mahalle komşuluğu kurgusu üzerinden tanıtan yapım, klasik müzik enstrümanlarını dramatize etmektedir. Çocuklara erken yaşta enstrüman sevgisi aşılayan performans, görsel ve işitsel estetiği başarıyla birleştirmektedir.

Usta Hoppun Oyuncakçısı

  • Tarih ve Saat: 31 Ekim Cumartesi | 13.00

  • Mekân: Taksim İstiklal Sahne (Beyoğlu)

  • Açıklama: Eski bir oyuncakçı dükkânında canlanan oyuncakların başından geçen serüven, üretmenin ve paylaşmanın kıymetini anlatmaktadır. Sıcak dekor tasarımı ve nostaljik öyküsüyle yapım, çocukların duygusal gelişimine ve dostluk algısına katkı sağlamaktadır.

Timecraft Çocuk Tiyatro Oyunu

  • Tarih ve Saat: 1 Kasım Pazar | 13.00 ve 15.00

  • Mekân: House of Performance (HoP) Sahne (Bakırköy)

  • Açıklama: Zaman yolculuğu temasını dijital evren dinamikleriyle harmanlayan oyun, zamana karşı yarışan genç kahramanların macerasını sahnelemektedir. Bilim kurgusal öğelerle güçlendirilen temsil, çocukların teknolojiye bilinçli ve yaratıcı biçimde yaklaşmasını desteklemektedir.

Keloğlan (Torium)

  • Tarih ve Saat: 1 Kasım Pazar | 13.00 ve 15.00

  • Mekân: Torium Sahne (Esenyurt / Haramidere)

  • Açıklama: Karşılaştığı haksızlıklara karşı zekice ve sevimli planlar kuran Keloğlan'ın masalsı öyküsü seyirciyle buluşmaktadır. Eğitici alt metinleri mizahla harmanlayan yapım, çocuklara adalet duygusunun ve sağduyunun önemini aşılamaktadır.

Ho Ho Ho! Müzikali (Mall of İstanbul)

  • Tarih ve Saat: 1 Kasım Pazar | 13.00 ve 15.00

  • Mekân: Mall of İstanbul Moi Sahne (Başakşehir)

  • Açıklama: Festival hazırlıkları içerisindeki sevimli kahramanların komik aksiliklerle yüzleşmesini anlatan yüksek tempolu bir aile müzikalidir. Canlı dansları ve göz alıcı sahne ışıklarıyla prodüksiyon, çocuklara keyifli bir hafta sonu şöleni vadetmektedir.

Süper Patates ve Kaçak Bezelye - Gizemli Bir Gece (Kanyon)

  • Tarih ve Saat: 1 Kasım Pazar | 13.00

  • Mekân: Imagineer Studio Kanyon (Levent)

  • Açıklama: Gecenin sessizliğinde manav tezgâhlarında başlayan neşeli kovalamaca, merak uyandırıcı olaylar zinciriyle sahnelenmektedir. Çocuklar, Süper Patates'in dedektiflik hamlelerini heyecanla takip ederken takım çalışmasının kıymetini kavramaktadır.

Çizmeli Kedi Müzikal Çocuk Oyunu

  • Tarih ve Saat: 1 Kasım Pazar | 13.00

  • Mekân: Akatlar Kültür Merkezi (Beşiktaş)

  • Açıklama: Sahibine mutluluk ve refah kazandırmak için parlak çizmelerini giyen zeki kedinin maceraları müzikal formatta sahneye taşınmaktadır. Çarpıcı kostümleri ve akılda kalıcı şarkılarıyla oyun, klasik dünya masalını çağdaş tiyatro estetiğiyle buluşturmaktadır.

Alice

  • Tarih ve Saat: 1 Kasım Pazar | 13.00

  • Mekân: Fişekhane İkinci Sahne (Zeytinburnu)

  • Açıklama: Tavşan deliğinden bambaşka bir dünyaya adım atan Alice'in sıra dışı varlıklarla kurduğu dostluklar tiyatro sahnesinde hayat bulmaktadır. Mantık sınırlarını zorlayan bu düşsel atmosfer, çocukların hayal dünyasını ve yaratıcı düşünme gücünü genişletmektedir.

Happy Pig's Öğreniyor

  • Tarih ve Saat: 1 Kasım Pazar | 13.00

  • Mekân: Şişli Tiyatrosu (Şişli)

  • Açıklama: Sevimli domuzcuk ve dostlarının çevrelerini tanıma maceralarını konu alan oyun, okul öncesi döneme hitap etmektedir. Temel nezaket kurallarını ve paylaşmayı melodik diyaloglarla anlatan yapım, miniklere rehberlik etmektedir.

Süper Kediler Tiyatro Oyunu

  • Tarih ve Saat: 1 Kasım Pazar | 15.00

  • Mekân: Şişli Tiyatrosu (Şişli)

  • Açıklama: Şehir sokaklarını koruyan ve yardımlaşmayı ilke edinen kahraman kedilerin macerasını anlatan dinamik bir sahne yapımıdır. Çocuklara hayvan sevgisini aşılayan eser, yüksek enerjili müzikal koreografileriyle öne çıkmaktadır.

Şaşkın Uşak Çocuk Tiyatrosu

  • Tarih ve Saat: 1 Kasım Pazar | 13.00

  • Mekân: Holly Sahne Cafe (Beyoğlu)

  • Açıklama: Bir konakta çalışan sevimli ve sakar uşağın başına gelen talihsizlikleri aktaran neşeli bir durum komedisidir. Çocukları kahkahaya davet eden oyun, iyi niyetin ve dürüst çabanın her şeyden kıymetli olduğunu vurgulamaktadır.

Anadolu Yakası Tiyatro ve Sahne Oyunları

Kurabiye Adam Müzikali

  • Tarih ve Saat: 31 Ekim Cumartesi | 11.00

  • Mekân: Hilltown Seyirlik Sahne (Maltepe)

  • Açıklama: Fırından kaçan sevimli Kurabiye Adam'ın peşine düşen kasaba sakinlerinin öyküsü hareketli şarkılar eşliğinde sahnelenmektedir. Çocukların ilgisini çeken renkli dekor tasarımı, özgüven ve bireysel yeteneklerin önemi üzerine pozitif mesajlar vermektedir.

Kaplumbağa ile Tavşan

  • Tarih ve Saat: 31 Ekim Cumartesi | 12.00

  • Mekân: Caddebostan Kültür Merkezi (CKM) B Salonu (Kadıköy)

  • Açıklama: Ezop masallarının klasiği olan yarış hikâyesi, sabır ve kararlılığın kibirden daha üstün olduğunu minik izleyicilere kanıtlamaktadır. Canlı diyalogları ve sevimli tiplemeleriyle yapım, çocuklara spor ahlakı ve azim kavramlarını eğlendirici bir dille kazandırmaktadır.

Küçük Kara Balık

  • Tarih ve Saat: 31 Ekim Cumartesi | 13.00 ve 15.00

  • Mekân: Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi (Kadıköy)

  • Açıklama: Samed Behrengi'nin klasikleşen yapıtı, dünyayı keşfetmek için dereden denize uzanan cesur bir balığın yolculuğunu konu almaktadır. Çocuklara merak duygusu ve sorgulama cesareti aşılayan temsil, görsel ve lirik anlatımıyla seyircileri büyülemektedir.

Starry Night

  • Tarih ve Saat: 31 Ekim Cumartesi | 13.00 ve 15.00

  • Mekân: Caddebostan Kültür Merkezi (CKM) (Kadıköy)

  • Açıklama: Sanatın ve yıldızlı gökyüzünün masalsı renklerini sahneye uyarlayan gösteri, görsel estetiği teatral anlatımla birleştirmektedir. Temsil, çocukların plastik sanatlara, resme ve soyut düşünmeye olan ilgisini duyusal olarak beslemektedir.

Charlie'nin Çikolata Fabrikasında

  • Tarih ve Saat: 31 Ekim Cumartesi | 13.00 ve 15.00

  • Mekân: Kadıköy Barış Manço Kültür Merkezi (Kadıköy)

  • Açıklama: Altın bileti kazanarak Bay Wonka'nın fabrikasına adım atan Charlie'nin dürüstlük ve sevgi dolu serüveni sahnelenmektedir. Pedagog onaylı müzikli oyun, bencillik ve açgözlülüğün getirdiği sorunları mizahi bir yaklaşımla gözler önüne sermektedir.

Susam Sokağı 'Kurabiye Operasyonu'

  • Tarih ve Saat: 31 Ekim Cumartesi | 14.00

  • Mekân: İBB Şile Kültür Merkezi (Şile)

  • Açıklama: Eğitici çocuk klasiği Susam Sokağı karakterleri, kaybolan kurabiyelerin izini sürmek üzere eğlenceli bir dedektiflik serüvenine girişmektedir. Oyun, çocuklara ipuçlarını değerlendirme becerisini kazandırırken arkadaşça paylaşmanın değerini hatırlatmaktadır.

Ağustos Böceği ile Karınca

  • Tarih ve Saat: 31 Ekim Cumartesi | 14.00

  • Mekân: Caddebostan Kültür Merkezi (CKM) B Salonu (Kadıköy)

  • Açıklama: Müzikle yaşayan ağustos böceği ile kış için çalışan karıncanın yaşam felsefelerini uzlaştıran çağdaş bir fabl uyarlamasıdır. Eser, emeğin değerini vurgularken sanatın ve müziğin de hayatın vazgeçilmez bir parçası olduğunu çocuklara aktarmaktadır.

Süper Patates ve Kaçak Bezelye - Şaka mı Şeker mi?

  • Tarih ve Saat: 31 Ekim Cumartesi | 13.00

  • Mekân: Akasya Kültür Sanat Sahnesi (AKS) (Acıbadem / Üsküdar)

  • Açıklama: Cadılar Bayramı temasıyla sahnelenen bu özel oyunda sevimli kahramanlar kostümlü bir eğlence atmosferinde maceraya atılmaktadır. Komik olay örgüleri ve neşeli şarkılar, çocukların salon atmosferine katılarak keyifli dakikalar geçirmesini sağlamaktadır.

Mummenschanz - 50 Years

  • Tarih ve Saat: 31 Ekim Cumartesi 20.30 | 1 Kasım Pazar 15.00

  • Mekân: Paribu Art Ana Sahne (Kadıköy)

  • Açıklama: Dünyaca ünlü İsviçreli mim ve maske tiyatrosu topluluğu, sıradan nesneleri konuşmasız bir beden diliyle sanata dönüştürmektedir. Çocukların ve ailelerin birlikte izleyebileceği yapım, yaratıcı zekânın sınırlarını zorlayan görsel bir şölen sunmaktadır.

Süper Patates ve Kaçak Bezelye - Şaka mı Şeker mi? (Pazar)

  • Tarih ve Saat: 1 Kasım Pazar | 13.00

  • Mekân: Akasya Kültür Sanat Sahnesi (AKS) (Acıbadem / Üsküdar)

  • Açıklama: Sevilen karakterler arasındaki eğlenceli kovalamaca, Pazar günkü seansında da tematik kostümler ve interaktif esprilerle sürmektedir. Yapım, çocuk seyircilere arkadaşlık bağlarının ve yardımlaşmanın zorlukları çözmedeki gücünü sevimli bir dille göstermektedir.

Pinokyo Çocuk Tiyatrosu (Kozyatağı)

  • Tarih ve Saat: 1 Kasım Pazar | 13.00 ve 15.00

  • Mekân: Kozyatağı Kültür Merkezi (Kadıköy)

  • Açıklama: Geppetto ustanın elinde can bulan tahta kuklanın insan olma yolunda verdiği mücadele sahneye taşınmaktadır. Eser, minik seyircilere yalandan uzak durmanın, çalışkanlığın ve aile sevgisinin kıymetini duygusal bir tonla anlatmaktadır.

80 Günde Dünya Turu

  • Tarih ve Saat: 1 Kasım Pazar | 13.00 ve 15.00

  • Mekân: Kadıköy Barış Manço Kültür Merkezi (Kadıköy)

  • Açıklama: Jules Verne'in ünlü yapıtından esinlenen oyunda Phileas Fogg ve sadık yardımcısının zamanla yarıştığı macera dolu yolculuk canlandırılmaktadır. Sahnelenen temsil, çocukların coğrafya, kültür çeşitliliği ve pes etmeme erdemine dair merakını canlı tutmaktadır.

Oliver Twist

  • Tarih ve Saat: 1 Kasım Pazar | 13.00 ve 15.00

  • Mekân: Caddebostan Kültür Merkezi (CKM) A Salonu (Kadıköy)

  • Açıklama: Charles Dickens'ın unutulmaz eseri, çocuk izleyici profiline uygun hareketli ve müzikli bir tiyatro diliyle yeniden kurgulanmıştır. Küçük Oliver'ın iyilikten sapmayan ilkeli duruşu, merhamet ve dürüstlüğün hayatı güzelleştiren gücünü miniklere göstermektedir.

Çizmeli Kedi (Halis Kurtça)

  • Tarih ve Saat: 1 Kasım Pazar | 15.00

  • Mekân: Kadıköy Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi (Kadıköy)

  • Açıklama: Çizmeli Kedi'nin kıvrak zekâsıyla geliştirdiği planları ve krallık sarayındaki komik olayları sahneye getiren bir temsilidir. İnteraktif mizah anlayışı sayesinde çocuklar, sahnedeki olay örgüsünün bir parçası haline gelerek keyifle eğlenmektedir.

Hayvanlar ve Çocuklar

  • Tarih ve Saat: 1 Kasım Pazar | 15.30

  • Mekân: Ataşehir Mavi Uçurtma Tiyatrosu (Ataşehir)

  • Açıklama: Doğadaki hayvanların dünyasını ve onların miniklerle kurduğu sevgi bağını merkeze alan pedagojik bir sahne eseridir. Sahnelenen yapım, çocuklara ekosistemi koruma ve patili dostlarımıza merhametle yaklaşma sorumluluğu kazandırmaktadır.

Neci'nin Diji Maceraları

  • Tarih ve Saat: 1 Kasım Pazar | 13.00

  • Mekân: Kartal Sanat Tiyatrosu (Kartal)

  • Açıklama: Dijital ekranların cazibesine kapılan Neci'nin sanal oyunlar ile gerçek hayat arasındaki dengeyi keşfetme yolculuğudur. Çocukların ekran sürelerini yönetmelerine ve açık hava oyunlarının neşesini kavramalarına yönelik eğitici iletiler sunmaktadır.

Kuğu Gölü Çocuk Balesi

  • Tarih ve Saat: 1 Kasım Pazar | 14.00

  • Mekân: Kadıköy Eğitim Sahnesi (Kadıköy)

  • Açıklama: Çaykovski'nin klasik bale eseri, çocukların odaklanma sürelerine uygun biçimde kısaltılarak sade koreografilerle sunulmaktadır. Gösteri, çocukların estetik zevkini beslerken klasik müziğin ve dans sanatının zarafetini sahneye taşımaktadır.

Bu Hafta Sonu Çocuklar İçin Hangi Konserler Var?

Bu Hafta Sonu Çocuklar İçin Hangi Konserler Var?

BabyConcerts ile Mevsimler - Sonbahar

  • Tarih ve Saat: 31 Ekim Cumartesi | 11.00 (Kapı Açılışı: 10.30)

  • Mekân: Zorlu PSM %100 Studio (Beşiktaş)

  • Açıklama: Dört müzisyenden oluşan klasik müzik topluluğu, sonbahar temalı repertuarı bebekler ve küçük çocukların duyusal gelişimine uygun biçimde seslendirmektedir. Çocukların serbestçe ritim tutabileceği etkinlik, erken yaşta nitelikli müzik algısının ve işitsel dikkatin temellerini atmaktadır.

Şubadap Çocuk Şarkıları Konseri

  • Tarih ve Saat: 31 Ekim Cumartesi | 13.00 ve 15.00

  • Mekân: Kadıköy Eğitim Sahnesi (Moda / Kadıköy)

  • Açıklama: Çocuk hakları, doğa sevgisi ve bilim gibi evrensel temaları işleyen özgün besteler canlı enstrümanlar eşliğinde koro halinde seslendirilmektedir. Katılımcı miniklerin sahnedeki müzisyenlere doğrudan eşlik ettiği konser, kolektif müzik yapmanın heyecanını çocuklara yaşatmaktadır.

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Vizyonda Hangi Çocuk Filmleri Var?

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Vizyonda Hangi Çocuk Filmleri Var?

Küçük Mamut (The Little Mammoth)

  • Tarih ve Seanslar: 31 Ekim Cumartesi ve 1 Kasım Pazar | Seanslar: 12.00, 14.15, 16.30, 17.10, 19.30

  • Mekân: Vialand Paribu Cineverse, Onay Cinelux ve seçili İstanbul salonları

  • Açıklama: Buzul çağından günümüze yanlışlıkla gelen sevimli bir mamutun modern dünyada ailesini arama serüveni beyazperdeye yansımaktadır. Dostluk ve vefa mesajlarıyla örülü animasyon, çocuklara tabiatı sevme ve zorluklar karşısında birlik olma duygusunu aşılamaktadır.

Kuzular Firarda: Gizemli Canavar

  • Tarih ve Seanslar: 31 Ekim Cumartesi ve 1 Kasım Pazar | Seanslar: 11.15, 12.00, 13.15, 14.15, 15.15, 16.30, 17.15, 19.00

  • Mekân: Mall of İstanbul Cinetech, Torium, MKM Sinemaları ve CINEMApink şubeleri

  • Açıklama: Yaşadıkları çiftliğin yakınındaki ormanda beliren gizemli efsaneyi araştırmak için gizli operasyon başlatan kuzuların komik öyküsüdür. Hızlı temposu ve eğlenceli esprileriyle öne çıkan film, çocuklara önyargılardan arınarak gerçeği araştırmanın değerini öğretmektedir.

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Çocuklarla Nereye Gidilir? Hangi Etkinlikler Var?

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Çocuklarla Nereye Gidilir? Hangi Etkinlikler Var?

Piyano İle Tanışıyorum (4-6 Yaş)

  • Tarih ve Saat: 31 Ekim Cumartesi 15.00 ve 16.00 | 1 Kasım Pazar 13.00 ve 14.00

  • Mekân: AKM Çocuk Sanat Merkezi (Taksim / Beyoğlu)

  • Açıklama: Çocukların müzikal kulak ve ritim duygularını geliştirmek amacıyla uzman eğitmenler eşliğinde piyanoyla ilk temasları sağlanmaktadır. Eğlenceli alıştırmalarla yürütülen atölye, miniklerin küçük kas motor becerilerini ve müzikal ilgi alanlarını beslemektedir.

Hikaye Anlatıcılığı ve Kukla Atölyesi (7-11 Yaş)

  • Tarih ve Saat: 31 Ekim Cumartesi | 16.00

  • Mekân: AKM Çocuk Sanat Merkezi (Taksim / Beyoğlu)

  • Açıklama: Çocuklar kendi hayal dünyalarındaki karakterleri kukla formunda tasarlayarak drama teknikleriyle canlandırma fırsatı bulmaktadır. Program, çocukların kendini sözel olarak ifade etme yeteneğini ve yaratıcı öykü kurma becerilerini pekiştirmektedir.

Parçadan Bütüne Tasarım Atölyesi (7-9 Yaş)

  • Tarih ve Saat: 31 Ekim Cumartesi | 14.00

  • Mekân: Rahmi M. Koç Müzesi (Hasköy / Beyoğlu)

  • Açıklama: Minik katılımcılar, endüstriyel malzemeleri ve farklı nesneleri bir araya getirerek özgün üç boyutlu tasarımlar üretmektedir. Atölye, çocukların mekanik algısını, el-göz koordinasyonunu ve yenilikçi düşünme potansiyelini ortaya çıkarmaktadır.

Panorama 1453 Tarih Müzesi: Çiçek Ekim Atölyesi

  • Tarih ve Saat: 1 Kasım Pazar | 13.00 - 14.00

  • Mekân: Panorama 1453 Tarih Müzesi Etkinlik Alanı (Topkapı)

  • Açıklama: Radar Türkiye uygulaması üzerinden ücretsiz kayıt olunabilen programda çocuklar tohum ekimi ve bitki bakımını uygulamalı olarak deneyimlemektedir. Doğa ile iç içe geçen bu çalışma, miniklerde çevre bilinci, sorumluluk alma ve üretme duygusunu geliştirmektedir.

Panorama 1453 Tarih Müzesi: Kalemlik Yapım Atölyesi

  • Tarih ve Saat: 1 Kasım Pazar | 15.00 - 16.00

  • Mekân: Panorama 1453 Tarih Müzesi Etkinlik Alanı (Topkapı)

  • Açıklama: Çocuklar geri dönüştürülebilir el işi materyallerini kullanarak çalışma masaları için rengârenk ve işlevsel kalemlikler tasarlamaktadır. Yaratıcılığı teşvik eden etkinlik, çocukların ince motor becerilerini güçlendirirken el emeğine değer verme bilincini aşılamaktadır.

Panorama 1453 Sahne Performansları (Kukla ve Balon Şov)

  • Tarih ve Saat: 1 Kasım Pazar | 14.00 - 15.00 (Kukla Gösterisi) ve 16.00 - 17.00 (Balon Katlama)

  • Mekân: Panorama 1453 Tarih Müzesi Etkinlik Alanı (Topkapı)

  • Açıklama: Müze yerleşkesinde düzenlenen etkinlik kapsamında çocuklara yönelik ücretsiz kukla oyunu ve balon katlama şovları sahnelenmektedir. Renkli ve neşeli gösteriler, atölye çalışmalarının ardından miniklere müze atmosferinde keyifli anlar yaşatmaktadır.

Halloween Party! Atölyesi (2-4 Yaş ve 7+ Yaş)

  • Tarih ve Saat: 31 Ekim Cumartesi | 11.00 ve 12.00

  • Mekân: Rominies Kids' Play Cafe (Avrupa Yakası)

  • Açıklama: Çocukların sevdikleri kostümlerle katıldığı parti, özel müzikler ve yaş grubuna uygun tematik oyunlarla zenginleştirilmektedir. Miniklere özel atıştırmalıklar ve sürpriz yarışmalar içeren buluşma, çocukların arkadaş ortamında özgürce sosyalleşmesini sağlamaktadır.

İstanbul Halloween Cookie Workshop (3-7 Yaş)

  • Tarih ve Saat: 31 Ekim Cumartesi | 12.00, 13.00 ve 14.00

  • Mekân: Mom&City Suadiye (Kadıköy)

  • Açıklama: Minik şefler, cadılar bayramı temalı figürlerle hazırlanan kurabiyeleri renkli krema ve şekerlemelerle kendi zevklerine göre süslemektedir. Keyifli bir mutfak deneyimi sunan atölye, çocukların el becerilerini ve görsel estetik anlayışlarını ilerletmektedir.

Çocuklar İçin Kostümlü Halloween Partisi (5-11 Yaş)

  • Tarih ve Saat: 31 Ekim Cumartesi | 14.30

  • Mekân: THINK House (Kadıköy)

  • Açıklama: Yaratıcı drama etkinlikleri ve kostüm geçitleriyle kurgulanan organizasyonda çocuklar tematik oyunlar eşliğinde eğlenmektedir. Grup oyunlarıyla desteklenen parti, çocukların sahne üzerinde özgüven kazanmalarına ve yeni dostluklar kurmalarına vesile olmaktadır.

Gymy Kids X Ali Sunal Tiyatro Kulübü

  • Tarih ve Saat: 31 Ekim Cumartesi ve 1 Kasım Pazar | 10.00

  • Mekân: Zorlu PSM (Beşiktaş)

  • Açıklama: Ali Sunal danışmanlığında yürütülen eğitimde çocuklar beden dili, yaratıcı drama ve sahne duruşunu uzmanlarla uygulamaktadır. Sanat eğitimini hareketle buluşturan çalışma, çocukların empati kurma becerilerini ve topluluk önünde konuşma rahatlığını pekiştirmektedir.

New Balance Presents: UNSEEN KIDS TOUR

  • Tarih ve Saat: 31 Ekim Cumartesi | 12.00

  • Mekân: Zorlu PSM (Beşiktaş)

  • Açıklama: Zorlu PSM'nin dev sahne arkasını ve teknik kulis koridorlarını çocuklara açan rehberli bir keşif programıdır. Minikler tiyatro prodüksiyonlarının mutfağını yakından görerek gösteri sanatlarının arka planındaki emeği keşfetmektedir.

Bu Hafta Sonu Çocuklarla Hangi Eğlence Merkezlerine Gidilir?

Bu Hafta Sonu Çocuklarla Hangi Eğlence Merkezlerine Gidilir?

KidZania İstanbul

  • Tarih ve Saat: 31 Ekim Cumartesi ve 1 Kasım Pazar | 10.00 - 20.00

  • Mekân: Akasya AVM (Acıbadem / Üsküdar)

  • Açıklama: Çocuklar için özel inşa edilmiş devasa şehirde minikler, onlarca farklı mesleği üniformalarını giyerek uygulamalı biçimde deneyimlemektedir. Kazandıkları tematik para birimini yöneten çocuklar, finansal okuryazarlık ve toplumsal iş bölümünü eğlenerek kavramaktadır.

Vialand Tema Park

  • Tarih ve Saat: 31 Ekim Cumartesi ve 1 Kasım Pazar | 11.00 - 21.00

  • Mekân: Eyüpsultan

  • Açıklama: Nefes kesen roller coaster ünitelerinden masalsı göletlere kadar geniş bir açık hava alanına sahip entegre bir eğlence parkıdır. Her yaş seviyesine uygun atraksiyonlar sunan merkez, ailelerin çocuklarıyla birlikte adrenalin ve keyif dolu bir gün geçirmesini sağlamaktadır.

İstanbul Akvaryum Cadılar Bayramı Etkinliği ve Keşif Alanı

  • Tarih ve Saat: 31 Ekim Cumartesi ve 1 Kasım Pazar | 10.00 - 19.00 (Parti Seansları: 13.00, 15.00, 17.00)

  • Mekân: Aqua Florya (Bakırköy)

  • Açıklama: Okyanus canlıları ve yağmur ormanı alanlarına ev sahipliği yapan akvaryumda hafta sonu kostümlü pinyata ve labirent etkinlikleri düzenlenmektedir. On yedi farklı coğrafi rotayı gezen minikler, deniz canlılarını incelerken tematik partinin sürprizleriyle eğlenceli saatler geçirmektedir.

Emaar Akvaryum ve Sualtı Hayvanat Bahçesi

  • Tarih ve Saat: 31 Ekim Cumartesi ve 1 Kasım Pazar | 10.00 - 22.00

  • Mekân: Emaar Square Mall (Üsküdar)

  • Açıklama: Dev timsahlardan penguenlere ve yüzlerce tropik balık türüne ev sahipliği yapan merkez, sualtı tüneliyle görsel bir zenginlik sunmaktadır. Bilgilendirici keşif rotaları, çocukların okyanus ekosistemini koruma bilincini doğrudan gözlemle güçlendirmektedir.

Hupalupa Aile Eğlence Merkezi

  • Tarih ve Saat: 31 Ekim Cumartesi ve 1 Kasım Pazar | 10.00 - 21.00

  • Mekân: Metropol İstanbul AVM (Ataşehir)

  • Açıklama: Devasa trambolin parkurları, tırmanma duvarları ve sünger havuzlarıyla donatılmış alan, çocuklara dinamik bir hareket ortamı sağlamaktadır. Güvenli parkurlarda enerjilerini atan çocuklar, beden koordinasyonunu ve motor reflekslerini oyun neşesiyle geliştirmektedir.

İstanbul Dolphinarium Yunus Gösteri Merkezi

  • Tarih ve Saat: 31 Ekim Cumartesi ve 1 Kasım Pazar | Gösteri Saatleri: 14.00 ve 16.00

  • Mekân: Eyüpsultan

  • Açıklama: Yunuslar, sevimli morslar ve beyaz balinaların müzik eşliğinde sunduğu akrobatik su performanslarını içeren bir gösteri merkezidir. Gösteri boyunca aktarılan bilgiler, çocukların deniz memelilerine yönelik sevgisini ve ekolojik empati düzeyini artırmaktadır.

Forestanbul Macera Parkı

  • Tarih ve Saat: 31 Ekim Cumartesi ve 1 Kasım Pazar | 10.00 - 19.00

  • Mekân: Taşdelen Mesire Alanı (Çekmeköy)

  • Açıklama: Doğal çam ormanı içerisine kurulu yüksek ip parkurları ve zipline hatlarıyla çocuklara açık havada macera imkânı sunmaktadır. Çocuklar fiziksel engelleri aşarken bedensel dengelerini sınamakta ve özgüvenlerini açık alan sporlarıyla pekiştirmektedir.

Babalu Eğlence Parkı

  • Tarih ve Saat: 31 Ekim Cumartesi ve 1 Kasım Pazar | 10.00 - 20.00

  • Mekân: Başakşehir

  • Açıklama: Çok katlı kapalı oyun alanında bulunan tüp kaydıraklar, labirentler ve top havuzları çocuklara güvenli bir hareket sahası tanımaktadır. Tesis, her mevsim şartında miniklerin enerjilerini boşaltmalarına ve arkadaşlarıyla sosyal bağ kurmalarına zemin hazırlamaktadır.

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İstanbul'da Bu Hafta Sonu Çocuklarla Hangi Müzelere Gidilir?

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Çocuklarla Hangi Müzelere Gidilir?

Rahmi M. Koç Müzesi

  • Tarih ve Saat: 31 Ekim Cumartesi ve 1 Kasım Pazar | 10.00 - 19.00

  • Mekân: Hasköy (Beyoğlu)

  • Açıklama: Haliç kıyısındaki tarihi yerleşkede sergilenen trenler, klasik arabalar ve denizaltılar endüstri mirasını minik ziyaretçilere tanıtmaktadır. İnteraktif düzenekler sayesinde çocuklar bilimsel ve mekanik ilkeleri doğrudan dokunarak deneyimleme şansı bulmaktadır.

İstanbul Oyuncak Müzesi

  • Tarih ve Saat: 31 Ekim Cumartesi ve 1 Kasım Pazar | 10.00 - 18.00

  • Mekân: Göztepe (Kadıköy)

  • Açıklama: Şair ve yazar Sunay Akın tarafından kurulan müze, iki yüz yılı aşkın tarihi oyuncak koleksiyonuyla düşsel bir atmosfer sunmaktadır. Çocuklar oyuncakların tarih içindeki serüvenini keşfederken yetişkinler de kendi geçmişlerine nostaljik bir yolculuk yapmaktadır.

İllüzyon Müzesi İstanbul (Museum of Illusions)

  • Tarih ve Saat: 31 Ekim Cumartesi 11.00 - 21.00 | 1 Kasım Pazar 11.00 - 20.00

  • Mekân: Narmanlı Han (İstiklal Caddesi / Beyoğlu) ve Emaar Square Mall (Üsküdar)

  • Açıklama: Ters dönmüş odalar, sonsuzluk tünelleri ve optik hilelerle donatılmış müze, insan algısının sınırlarını mizahi biçimde sorgulatmaktadır. İnteraktif sergiler, çocukların fizik ve optik kurallarını eğlenceli fotoğraflar çekerek deneyimlemesini sağlamaktadır.

Pelit Çikolata Müzesi

  • Tarih ve Saat: 31 Ekim Cumartesi ve 1 Kasım Pazar | 10.00 - 17.00

  • Mekân: Sanayi Mahallesi (Esenyurt)

  • Açıklama: Masal kahramanlarının, dünya liderlerinin ve tarihi yapıların çikolatadan heykellerine ev sahipliği yapan görsel bir cazibe merkezidir. Çikolata şelaleleri eşliğinde gezilen müze, çocuklara tatlı bir keşif deneyimi sunarken heykel sanatının lezzetli bir formunu tanıtmaktadır.

Panorama 1453 Tarih Müzesi

  • Tarih ve Saat: 31 Ekim Cumartesi ve 1 Kasım Pazar | 08.00 - 18.30

  • Mekân: Topkapı Kültür Parkı (Zeytinburnu)

  • Açıklama: Üç boyutlu panoramik kubbe resmi ve dönemsel ses efektleriyle fetih anını canlandıran yapı, çocuklara gerçekçi bir tarih yolculuğu yaşatmaktadır. Görsel hafızayı harekete geçiren devasa sahne, çocukların tarih derslerini kitapların ötesinde bir boyutta hissetmesine yardımcı olmaktadır.

Yerebatan Sarnıcı

  • Tarih ve Saat: 31 Ekim Cumartesi ve 1 Kasım Pazar | 09.00 - 19.00

  • Mekân: Sultanahmet (Fatih)

  • Açıklama: Yüzlerce antik mermer sütunun su üzerindeki yansıması ve esrarengiz Medusa Başları miniklerde derin bir mitoloji merakı uyandırmaktadır. Büyüleyici ışıklandırmalarıyla tarihi dokuyu öne çıkaran atmosfer, çocukların erken yaşta mimari mirasa ilgi duymasını sağlamaktadır.

İstanbul Deniz Müzesi

  • Tarih ve Saat: 31 Ekim Cumartesi ve 1 Kasım Pazar | 10.00 - 18.00

  • Mekân: Beşiktaş Meydanı (Beşiktaş)

  • Açıklama: Osmanlı padişahlarının görkemli saltanat kayıklarını ve tarihi gemi donanımlarını sergileyen zengin bir denizcilik müzesidir. Devasa kadırgalar arasında dolaşan minikler, Türk denizcilik tarihinin kahramanlık hikâyelerini yerinde öğrenmektedir.

Üsküdar Uçurtma Müzesi

  • Tarih ve Saat: 31 Ekim Cumartesi | 09.00 - 17.00 (Pazar günleri kapalıdır)

  • Mekân: Aziz Mahmut Hüdayi Mahallesi (Üsküdar)

  • Açıklama: Dünyanın altı kıtasından toplanmış yüzlerce farklı model ve renkteki uçurtmaya ev sahipliği yapan tematik bir kültür mekânıdır. Uçurtmaların aerodinamik tarihini inceleyen çocuklar, gökyüzü oyunlarının farklı kültürlerdeki yerini hayranlıkla öğrenmektedir.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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