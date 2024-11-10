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Kadir Hoca İsimli Fenomen, Atatürk'e Benzeyen Adamla Buluştu: "Atamla Savaş Günlerini Tartışacağız"

Kadir Hoca İsimli Fenomen, Atatürk'e Benzeyen Adamla Buluştu: "Atamla Savaş Günlerini Tartışacağız"

Eray İspir
Eray İspir - Video Editörü
10.11.2024 - 19:01

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Sosyal medyada çektiği vücut geliştirme videoları ve vloglarla tanınan 'Kadir Hoca' isimli fenomen, Atatürk'e benzediğini iddia ederek TikTok'ta paralı yayın yapan şahısla görüştü. O anları sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan Kadir Hoca, 'Atamla görüştük. Eski savaş günlerini tartışacağız.' dedi. Atatürk'ün ölüm yıl dönümü olan 10 Kasım'da böyle bir paylaşımın yapılması ise sosyal medyada tepki çekti.

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Sosyal medyada 'Kadir Hoca' adıyla tanınan içerik üreticisi, Atatürk'e benzerliğini iddia ederek TikTok'ta yayın açan şahısla görüştü.

Sosyal medyada 'Kadir Hoca' adıyla tanınan içerik üreticisi, Atatürk'e benzerliğini iddia ederek TikTok'ta yayın açan şahısla görüştü.

Videoda konuşan Kadir Hoca, "Bugün İstanbul'da Atamla görüştük. Eski savaş günlerini tartışacağız." dedi

Videoda konuşan Kadir Hoca, "Bugün İstanbul'da Atamla görüştük. Eski savaş günlerini tartışacağız." dedi

İşte o paylaşım; 🎥

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