Görüş Bildir
Haberler
Video
Pandemiden Sonra Kaybolan Köpeklerinin Geri Döndüğünü Gören Ailenin Sevinci İzleyenleri Duygulandırdı

Pandemiden Sonra Kaybolan Köpeklerinin Geri Döndüğünü Gören Ailenin Sevinci İzleyenleri Duygulandırdı

Eray İspir
Eray İspir - Video Editörü
10.11.2024 - 17:48

İçerik Devam Ediyor

Covid 19 pandemisi sırasında evden çıktıktan sonra kaybolan köpeğin 2 yıl aradan sonra ailesinin yanına döndüğü anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Evin demir korkulukları arasından geçerek içeriye giren köpek, sahiplerinin yanına gitti. Uzun zamandır görmedikleri küçük dostlarını karşılarında gören aile, bir anda sevinç çığlıkları atmaya başlayarak ağladı. Bazı aile üyelerinin birbirlerine sarıldığı görülürken, bazıları ise 2 yıldır kayıp olan köpeklerini kucaklarına alarak sevdi. 

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Sahibi olduğumuz evcil hayvanlarımız hayatımızın her anında bizlere yoldaşlık ederken, onların kayıp olması ve ölümü sahipleri üzerinde telafisi olmayacak üzüntüler yaratıyor.

Sahibi olduğumuz evcil hayvanlarımız hayatımızın her anında bizlere yoldaşlık ederken, onların kayıp olması ve ölümü sahipleri üzerinde telafisi olmayacak üzüntüler yaratıyor.

Bu durumlardan biri ise maalesef bir ailenin başına Covid 19 pandemisi sırasında meydana geldi. Pandemi döneminde kaybolan küçük köpek, 2 yıl aranın ardından sahiplerinin evine döndü.

Bu durumlardan biri ise maalesef bir ailenin başına Covid 19 pandemisi sırasında meydana geldi. Pandemi döneminde kaybolan küçük köpek, 2 yıl aranın ardından sahiplerinin evine döndü.

Küçük köpeği bir anda karşılarında gören aile üyeleri sevinç çığlıkları atarak birbirlerine sarıldı. O anlar evin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Küçük köpeği bir anda karşılarında gören aile üyeleri sevinç çığlıkları atarak birbirlerine sarıldı. O anlar evin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

İşte köpeğin eve döndüğü anlar; 🎥

İlginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
3
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın