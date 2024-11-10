Pandemiden Sonra Kaybolan Köpeklerinin Geri Döndüğünü Gören Ailenin Sevinci İzleyenleri Duygulandırdı

Covid 19 pandemisi sırasında evden çıktıktan sonra kaybolan köpeğin 2 yıl aradan sonra ailesinin yanına döndüğü anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Evin demir korkulukları arasından geçerek içeriye giren köpek, sahiplerinin yanına gitti. Uzun zamandır görmedikleri küçük dostlarını karşılarında gören aile, bir anda sevinç çığlıkları atmaya başlayarak ağladı. Bazı aile üyelerinin birbirlerine sarıldığı görülürken, bazıları ise 2 yıldır kayıp olan köpeklerini kucaklarına alarak sevdi.
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Sahibi olduğumuz evcil hayvanlarımız hayatımızın her anında bizlere yoldaşlık ederken, onların kayıp olması ve ölümü sahipleri üzerinde telafisi olmayacak üzüntüler yaratıyor.
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Bu durumlardan biri ise maalesef bir ailenin başına Covid 19 pandemisi sırasında meydana geldi. Pandemi döneminde kaybolan küçük köpek, 2 yıl aranın ardından sahiplerinin evine döndü.
Küçük köpeği bir anda karşılarında gören aile üyeleri sevinç çığlıkları atarak birbirlerine sarıldı. O anlar evin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
İşte köpeğin eve döndüğü anlar; 🎥
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