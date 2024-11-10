Pandemiden Sonra Kaybolan Köpeklerinin Geri Döndüğünü Gören Ailenin Sevinci İzleyenleri Duygulandırdı

Covid 19 pandemisi sırasında evden çıktıktan sonra kaybolan köpeğin 2 yıl aradan sonra ailesinin yanına döndüğü anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Evin demir korkulukları arasından geçerek içeriye giren köpek, sahiplerinin yanına gitti. Uzun zamandır görmedikleri küçük dostlarını karşılarında gören aile, bir anda sevinç çığlıkları atmaya başlayarak ağladı. Bazı aile üyelerinin birbirlerine sarıldığı görülürken, bazıları ise 2 yıldır kayıp olan köpeklerini kucaklarına alarak sevdi.