İzmirli Vatandaşlar Sanayi Atıklarını “Grev Nedeniyle Toplanmayan Çöp” Olarak Gösteren Muhabire Tepki Gösterdi

İzmir'de 7 gündür devam eden grev bugün sona erdi bildiğiniz üzere. İşçiler ve belediye anlaşmaya vardı. Bu süreçte belediyenin aksattığı işler sebebiyle halkın mağduriyet yaşadığı söylenmişti. Özellikle çöplerin toplanmadığı konuşulmuştu.
İzmir'de grev ile ilgili haber yapan bir muhabir, Işıkkent Ayakkabıcılar Sitesi’ndeki sanayi atıklarını “grev nedeniyle toplanmayan çöp” olarak göstermeye çalıştı. Durumu farkeden İzmirliler gerçeği izah etmeye çalıştı. O anlar bir vatandaş tarafından kaydedildi.
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Halk bu atıkların her zaman olduğunu, kepçelerle toplandığını anlatmaya çalıştı.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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