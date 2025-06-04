İzmirli Vatandaşlar Sanayi Atıklarını “Grev Nedeniyle Toplanmayan Çöp” Olarak Gösteren Muhabire Tepki Gösterdi

İzmir'de 7 gündür devam eden grev bugün sona erdi bildiğiniz üzere. İşçiler ve belediye anlaşmaya vardı. Bu süreçte belediyenin aksattığı işler sebebiyle halkın mağduriyet yaşadığı söylenmişti. Özellikle çöplerin toplanmadığı konuşulmuştu.

İzmir'de grev ile ilgili haber yapan bir muhabir, Işıkkent Ayakkabıcılar Sitesi’ndeki sanayi atıklarını “grev nedeniyle toplanmayan çöp” olarak göstermeye çalıştı. Durumu farkeden İzmirliler gerçeği izah etmeye çalıştı. O anlar bir vatandaş tarafından kaydedildi.