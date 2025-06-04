onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
İzmirli Vatandaşlar Sanayi Atıklarını “Grev Nedeniyle Toplanmayan Çöp” Olarak Gösteren Muhabire Tepki Gösterdi

İzmirli Vatandaşlar Sanayi Atıklarını “Grev Nedeniyle Toplanmayan Çöp” Olarak Gösteren Muhabire Tepki Gösterdi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
04.06.2025 - 18:18

İçerik Devam Ediyor

İzmir'de 7 gündür devam eden grev bugün sona erdi bildiğiniz üzere. İşçiler ve belediye anlaşmaya vardı. Bu süreçte belediyenin aksattığı işler sebebiyle halkın mağduriyet yaşadığı söylenmişti. Özellikle çöplerin toplanmadığı konuşulmuştu. 

İzmir'de grev ile ilgili haber yapan bir muhabir,  Işıkkent Ayakkabıcılar Sitesi’ndeki sanayi atıklarını “grev nedeniyle toplanmayan çöp” olarak göstermeye çalıştı. Durumu farkeden İzmirliler gerçeği izah etmeye çalıştı. O anlar bir vatandaş tarafından kaydedildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz;

Halk bu atıkların her zaman olduğunu, kepçelerle toplandığını anlatmaya çalıştı.

Halk bu atıkların her zaman olduğunu, kepçelerle toplandığını anlatmaya çalıştı.

Muhabir ise kendisinin devlet memuru olduğunu ve yalan haber yapmakla suçlandığını söyleyerek tepki gösterdi. 

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan İZELMAN ve İZENERJİ şirketlerinde görev yapan 23 bin işçi, grev kararı almıştı. Taraflar arasında ilk 6 ay için yüzde 30 zam, ikinci 6 ay için yüzde 17 enflasyon farkı üzerine yüzde 2 refah payı konusunda uzlaşma sağlandı.

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın