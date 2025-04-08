İzmir’de CHP ve Zafer Partisi Arasında İlginç Karşılaşma: Ekrem İmamoğlu ve Ümit Özdağ İçin İmzalar Birleşti

Bu ilginç karşılaşma, sosyal medyada geniş yankı uyandırarak gündem oldu. Her iki partinin üyeleri, karşılıklı olarak imzalarını tamamlayarak birbirlerine destek oldular.

Görüntüler, siyasi farklılıkların bir kenara bırakılarak, ortak bir amaca yönelik gerçekleştirilmiş samimi bir etkileşim olarak dikkat çekti.