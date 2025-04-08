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İzmir’de CHP ve Zafer Partisi Arasında İlginç Karşılaşma: Ekrem İmamoğlu ve Ümit Özdağ İçin İmzalar Birleşti

İzmir’de CHP ve Zafer Partisi Arasında İlginç Karşılaşma: Ekrem İmamoğlu ve Ümit Özdağ İçin İmzalar Birleşti

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
08.04.2025 - 13:15

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İzmir’de ilginç bir siyasi an yaşandı. CHP, Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nu desteklemek ve erken seçim talebiyle 'Adayımızı Yanımızda, Sandığı Önümüzde' kampanyası kapsamında imza toplarken, Zafer Partisi de Genel Başkan Ümit Özdağ için imza topluyordu.

Bu iki grup, İzmir’de stantlarını kurarak imza kampanyalarını yürütürken, karşılıklı olarak birbirlerinin faaliyetleriyle karşılaştı.

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Videoyu buradan izleyebilirsiniz:

CHP’liler Ekrem İmamoğlu için imza toplarken, Zafer Partisi Gençlik Kolları üyeleri ise Ümit Özdağ için imza topladılar.

CHP’liler Ekrem İmamoğlu için imza toplarken, Zafer Partisi Gençlik Kolları üyeleri ise Ümit Özdağ için imza topladılar.

Bu ilginç karşılaşma, sosyal medyada geniş yankı uyandırarak gündem oldu. Her iki partinin üyeleri, karşılıklı olarak imzalarını tamamlayarak birbirlerine destek oldular. 

Görüntüler, siyasi farklılıkların bir kenara bırakılarak, ortak bir amaca yönelik gerçekleştirilmiş samimi bir etkileşim olarak dikkat çekti.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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