İzmir’de CHP ve Zafer Partisi Arasında İlginç Karşılaşma: Ekrem İmamoğlu ve Ümit Özdağ İçin İmzalar Birleşti

İzmir’de ilginç bir siyasi an yaşandı. CHP, Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nu desteklemek ve erken seçim talebiyle 'Adayımızı Yanımızda, Sandığı Önümüzde' kampanyası kapsamında imza toplarken, Zafer Partisi de Genel Başkan Ümit Özdağ için imza topluyordu.
Bu iki grup, İzmir’de stantlarını kurarak imza kampanyalarını yürütürken, karşılıklı olarak birbirlerinin faaliyetleriyle karşılaştı.
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CHP’liler Ekrem İmamoğlu için imza toplarken, Zafer Partisi Gençlik Kolları üyeleri ise Ümit Özdağ için imza topladılar.
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