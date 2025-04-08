Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özgür Özel’in ‘Cunta’ Sözleri Nedeniyle 500 Bin TL’lik Dava Açtı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özgür Özel’in ‘Cunta’ Sözleri Nedeniyle 500 Bin TL’lik Dava Açtı
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in CHP kurultayındaki 'cunta' sözleri yargıya taşındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatları, Özel'e 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Özel'in sözleri için 'cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla suç duyurusunda da bulunuldu.
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Özgür Özel'in hafta sonu gerçekleşen CHP kurultayındaki "cunta" sözlerine dava açıldı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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